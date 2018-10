Final da Taça asiática entre Coreia do Sul e Austrália

A final da Taça Asiática vai ser disputada pela Coreia do Sul e Austrália. Ambas as equipas venceram por 2-0 os seus adversários. A Coreia venceu o Iraque, com golos de Lee Jung-Hyub e Kim Young-Gwon.

A equipa da casa impôs-se aos Emirados Árabes Unidos com tentos de Trent Sainsbury e Jason Davidson. O terceiro e quarto lugar será disputado na sexta dia 30 e a final será no dia a seguir.

Os melhores marcadores da competição são:

Hamzeh Al Dardour [Jordânia] com 4 golos

Ali Mabkhout [Emirados Árabes Unidos] com 4 golos

Sun Ke [China] com 3 golos

Mohammad Al Sahlawi [Arábia Saudita] com 3 golos

Tim Cahill [Austrália] com 3 golos

Keisuke Honda [Japão] com 3 golos

Sendo que apenas Ali Mabkhout e Tim Cahill têm a hipótese de melhorar o número de tentos.