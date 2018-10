Marco Rojas: «Messi kiwi» vai jogar na Suíça

O jogador Marco Rojas, conhecido por Messi kiwi, vai jogar no FC Thun da primeira divisão Suiça. Rojas de 23 anos tem passaporte neozelandês e origem chilena devido a ser filho de um emigrante que fugiu da ditadura militar nos anos 80.

A alcunha deriva do facto da sua parecença fisica com Messi ser grande e a sua técnica, sobre isso diz, «é um exagero, para mim não tem importância» Emprestado pelo clube alemão Estugarda ao FC Thun o director desportivo do clube alemão, Jochen Schneider, afirma, «espero que demonstre a sua qualidade no novo clube e ganhe a experiência futebolistica necessária».

Foi condecorado com o prémio de Futebolista do ano na Oceania em 2012 e galardoado com a medalha Johnny Warren para o melhor jogador da A-League (liga da primeira divisão de futebol da Austrália e Nova Zelândia) em 2012-13. Jogou sempre em equipas da Oceania até ir para o Estugarda no ano de 2013 mas não se conseguiu impor, tendo sido emprestado ao SpVgg Greuther Fürth da segunda divisão. Entre 2011 e 2013 esteve no Melbourne Victory onde marcou 15 golos em 50 presenças e joga como médio ou extremo.

No seu actual clube já referiu: «sou muito exigente e venho ajudar». É internacional pela Nova Zelândia com 16 jogos e 1 golo e participou nos Jogos Olimpicos de 2012 em Londres.