Jovens Leões cedidos aos 'estudantes' até final da presente temporada

Os leões continuam a arrumar a casa. Depois de Fokobo, Iuri Medeiros e Filipe Chaby é a vez de Ricardo Esgaio e Salim Cissé rodarem noutro clube para poderem ter mais minutos de jogo.

Foi na passada terça feira que em comunicado os leões revelaram ter chegado a acordo com a Académica de Coimbra. O avançado de 22 anos volta à equipa que representou antes de ser contratado pelo Sporting. Já Ricardo Esgaio terá a sua primeira experiência fora de Alvalade. Como o empréstimo do lateral só entra em vigor a partir do dia 29 deste mês, o jogador ainda atuou frente ao Vitória de Setúbal a contar para a Taça da Liga.

Comunicado do Sporting:

«A Sporting SAD informa que chegou a acordo com a Associação Académica de Coimbra para o empréstimo dos jogadores Ricardo Esgaio e Salim Cissé, com duração até ao final da presente época.



No caso de Ricardo Esgaio, o empréstimo tem início a partir do dia 29 de Janeiro.



A Sporting SAD deseja os melhores sucessos pessoais e profissionais a Ricardo Esgaio e Salim Cissé.»