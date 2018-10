Mattia Destro ingressa no AC Milan por empréstimo da Roma

Novo reforço a caminho de Milão: o jovem avançado Mattia Destro, de 23 anos, está a caminho do AC Milan, cedido pela AS Roma. O jogador será emprestado ao clube milanês durante seis meses mas no horizonte estará já a venda definitiva de Destro.

Formado no outro clube de Milão, o Internazionale, Mattia Destro irá agora vestir a camisola do rival milanês «rossoneri». O atleta estava na Roma desde a temporada 2012/2013 depois de mostrar a sua veia goleadora no Génova e no Siena, entre 2010 e 2012.

O jogador já confirmou hoje a ida para Milão, onde jogará às ordens de Pippo Inzaghi. «Obrigado Roma, eu era um menino e tu fizeste-me crescer», declarou Destro na despedida, num post nas redes sociais.