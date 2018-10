McLaren-Honda apresenta o primeiro monolugar da sua nova era

A McLaren apresentou há minutos, no seu site oficial, o seu novo monolugar para 2015.

O MP4-30, fruto da reeditada parceria de sucesso entre a McLaren e o fornecedor de motores Honda, que entre 1988 e 1992 venceu 44 GPs e oito títulos mundiais, apresenta alguns apontamentos em vermelho, nomeadamente nos retrovisores e ao longo do cockpit e nariz do monolugar, em homenagem aos históricos carros pilotados por Senna e Prost nos anos dourados da equipa.

Ainda assim, o MP4-30 apresenta-se quase completamente coberto do cinza metálico que tem caracterizado a McLaren, deixando de fora o branco original pelo qual os fãs ansiavam nas redes sociais.

McLaren quer regressar onde foi feliz

A McLaren parece apostar forte em 2015, com a reedição da sua parceria vencedora com a Honda e com uma dupla experiente ao volante: Jenson Button, na equipa desde 2010, e Fernando Alonso, regressado após a saída da equipa em 2007. “O projecto McLaren-Honda tem o desejo de ser o melhor na Fórmula 1. Vi na televisão as batalhas entre o Senna e o Prost nestas famosas cores da McLaren-Honda (…) Cresci com estes ídolos e agora tenho a honra e privilégio de ser parte desta nova era”, declarou o piloto espanhol.