Oficial: Jonathan Rodríguez é jogador das Águias

O ex-Peñarol Jonathan Rodríguez, de 21 anos, é agora reforço das águias, após um período de negociações com bastantes avanços e recuos. O contrato foi assinado na manhã desta Quinta-feira, e dita que o avançado uruguaio ficará no clube da Luz até junho de 2017, num empréstimo com a duração de 2 anos e meio.

O Benfica adquire o jogador por 2 milhões de euros, o que corresponde a 40% do passe do jogador, mas poderá adquirir os restantes 60% consoante o pagamento de adicionais 4 milhões de euros, no final do período acordado, caso o Benfica considere relevante manter o jogador no seu plantel.

Jogando essencialmente como ponta de lança, Jonathan Rodriguéz chega para fazer concorrência direta a Lima e Talisca, contudo é um jogador versátil que sabe ocupar a posição de extremo se necessário. O próprio jogador caracteriza-se como «rápido, potente, explosivo» e «sempre à procura da bola», pelo que possui qualidades de grande interesse para o Benfica que, apesar de já contar com jogadores de qualidade, poderão ser bastante valorizadas por Jorge Jesus, tornando o avançado uma escolha possível do técnico Benfiquista.

Relativamente à transferência para a Luz, Rodríguez já se manifestou, afirmando que está «muito feliz por estar no Benfica». «É uma oportunidade que não podemos deixar fugir e é o que vou tentar fazer», acrescentando ainda que «do pouco que conheço sei que é um clube muito grande». O avançado chega à Luz acompanhado do médio Elbio, também ex-jogador do Peñarol, mas que deverá ingressar no Benfica B.