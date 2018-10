Mercedes mostra primeiras imagens do W06

A Mercedes revelou esta tarde algumas imagens do seu novo monolugar, o W06, para 2015 captadas durante uma saída para a pista em Silverstone.

Em carro que ganha não se mexe

O novo híbrido da Mercedes, que em 2015 defenderá o título da equipa alemã, não apresenta grandes diferenças relativamente ao seu predecessor de sucesso, o dominante W05. O mais notório é o nariz da Flecha de Prata que Hamilton e Rosberg pilotarão este ano, mais achatado e com a ponta mais curta, para cumprir os novos regulamentos impostos pela FIA, muito para evitar as soluções pouco estéticas que as marcas encontraram na última temporada.

Também na parte traseira do monolugar há diferenças a assinalar, nomeadamente a cobertura mais justa em torno do motor, agora com uma faixa negra.