Benfica: Djuricic passa a jogar pelo Southampton

Estava cedido ao Mainz, da liga alemã, mas há cerca de dois dias que os rumores indicavam que o médio ofensivo sérvio estaria perto de rumar ao Southampton. Ontem tudo se clarificou, com o jogador do Benfica, Filip Djuricic, a incorrer em novo empréstimo, agora ao serviço dos «Saints», equipa sensação da Premier League.

O jogador de 23 anos actuava desde o arranque da presente temporada pelo Mainz, em regime de cedência, mas, à semelhança do extremo Candeias, Janeiro significa tempo de mudar de ares: novo empréstimo, novo destino, novo campeonato. Djuricic irá tentar provar o seu valor na liga inglesa, depois de 12 partidas realizadas com as cores do Mainz.

O atleta, natural da cidade de Obrenovac, chegou à Luz na temporada 2013/2014 mas nunca se fixou na lista de opções de Jorge Jesus, actuando sempre como terceira escolha e constantemente fora da sua posiçã natural de «10». Dos 873 minutos jogados nessa época, apenas 353 foram na Primeira Liga.

Djuricic irá trabalhar sob o comando do antigo treinador do Benfica, Ronald Koeman. Terá como companheiros o central português José Fonte e o compatriota Dusan Tadic, extremo de qualidade acima da média. Ao que avançou o diário desportivo Record, os «Saints» terão opção de compra activada, de modo a poderem contratar o médio de modo definitivo.