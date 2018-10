Athletic faz a última tentativa por Illarramendi

Neste último dia em que se pode inscrever jogadores no campeonato espanhol o Athletic tenta convencer o médio do Real Madrid, Asier Illarramendi. O jogador terá também uma proposta do Arsenal mas apenas no fim da temporada.

O Real Madrid terá um principio de acordo com o Bilbau mas o jogador basco continua retincente quanto à sua transferência. Segundo a imprensa espanhola, «Los Leones» terão feito uma oferta de 25 milhões de euros e a do Arsenal não passará dos 15 milhões. Mas a transferência pode não se dar devido a algumas questões laterais, como o facto de Illarramendi ser patrocinado pela Adidas, que lhe permite ganhar 500.000 euros por ano, e tendo em conta que o Athletic é vestido pela Nike, poder-se-á não chegar a um acordo.

Com a contratação, por parte do Real Madrid, do brasileiro Lucas Silva o basco cada vez terá menos espaço na equipa.