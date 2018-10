Mattheus, filho de Bebeto reforça Estoril

Aos 20 anos, Mattheus vai ter a sua primeira experiência na Europa e vê com bons olhos a vinda para Portugal. «Será uma nova experiência na minha vida. Encaro a mudança como a oportunidade amadurecimento na minha carreira», referiu o médio em declarações à imprensa brasileira.

O jogador formado no Flamengo, único clube que representou até hoje estava a treinar à parte do restante plantel, por não ter espaço na equipa. Para além do Estoril também os ingleses do Leeds United, estavam interessados nos serviços de Mattheus, mas as boas relações da SAD do clube português, nomeadamente do presidente Tiago Ribeiro, também ele brasileiro ajudou e muito na realização do negócio.

Porém, Mattheus não se fará acompanhar pelo pai, Bebeto, pois este irá tomar posse este domingo na Assembleia Legislativa.