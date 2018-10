Oficial: Schürrle troca londrinos do Chelsea pelos «lobos» de Wolfsburg

Sai Schürrle, entra Cuadrado.

Depois de 65 jogos disputados com o emblema dos Blues ao peito e 14 golos marcados , o extremo de 24 anos abandona Stamford Bridge para se juntar a jogadores como Aaron Hunt, Luiz Gustavo e Kevin De Bruyne. A ausência de minutos na equipa liderada por José Mourinho aliada ao intenso interesse do técnico português pelo internacional cafetero Juan Cuadrado, foram os principais impulsionadores desta transferência.

Juan Cuadrado esteve em grande destaque na prestação da Colômbia no Campeonato do Mundo do último ano e o Chelsea assumiu publicamente, no inicio da presente época, o interesse pelo jogador. Schürrle teve poucas oportunidades na primeira metade do campeonato e acabou mesmo por abandonar o clube londrino.

30 milhões trazem Schurrle de volta à Bundesliga

O adversário do Sporting nos 16 avos-de-final da Liga Europa desembolsou 30 milhões de euros para poder ficar com o jogador alemão. André Schürrle, que até já marcou esta época aos leões na última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões, firmou um contrato que o ligará aos «lobos» até 2019.

A entrada de André Schürrle no plantel do Wolfsburg com certeza trará muitas dores de cabeça ao internacional português Vieirinha, que terá de disputar o lugar com o extremo alemão de 24 anos que quer mostrar serviço na sua nova equipa. Desta forma, Schürrle (que actuou no Bayer Leverkusen) volta a jogar num campeonato que lhe é familiar mas desta vez ao serviço do Wolfsburgo liderado por Dieter Hecking.