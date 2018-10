Benfica recebe Boavista com reforço da liderança na mira

O Benfica recebe este sábado o Boavista no Estádio da Luz, num jogo a contar para a 19ª jornada da Primeira Liga. A equipa de Jorge Jesus vê-se na obrigação de reagir ao mau resultado da última ronda – derrota por 1-0 frente ao Paços de Ferreira – para consolidar o seu estatuto de líder da tabela classificativa.

Recorde-se que a derrota da turma da Luz na última partida a contar para a Liga Portuguesa significou uma aproximação do Sporting em 3 pontos (os leões estão, agora, a 7 pontos do líder) e não permitiu aproveitar o deslize do FC Porto na Madeira, frente ao Marítimo, para que os encarnados se lançassem na corrida pelo título.

Deste modo, e com o dérbi lisboeta a ser disputado já no próximo jogo, a vitória benfiquista em casa perante a formação de Petit afigura-se essencial para assegurar a liderança nas próximas jornadas e manter a confiança dos jogadores à disposição de Jorge Jesus, que, segundo o próprio, não foi afectada pela recente derrota. «Os outros é que têm de olhar de baixo para cima, é que andam atrás”, analisou o técnico encarnado, que fez questão de relembrar que o importante é estar na frente “(...) etapa a etapa (...)», numa analogia ao ciclismo.

Do lado do Boavista, que ocupa confortavelmente a 13ª posição na classificação, este encontro marca o regresso do agora treinador Petit ao Estádio da Luz, cerca de 7 anos depois do último jogo com a camisola do Benfica. A equipa axadrezada tem vindo a evoluir jornada a jornada e procura manter este registo, após a surpresa da última jornada, em que venceu o Braga em casa por 1-0 e já fez saber que não vai colocar um “autocarro” em frente à sua baliza.

De resto, foi o próprio Jorge Jesus a alertar na conferência de imprensa para a intenção que o seu adversário terá de pontuar em Lisboa e de «(…) fechar espaços (…)» para anular o jogo do Benfica. De relembrar que o Benfica sofreu para bater o Boavista na primeira volta: Eliseu, de longe, resolveu à bomba a partida.

No que respeita às ausências para a partida, é certo que Gaitán – apesar de estar a recuperar bem, será salvaguardado para o dérbi com o Sporting –, César, Fejsa e Rúben Amorim não vão a jogo. Do outro lado, Marek Cech e Fábio Ervões devem estar aptos para defrontar os encarnados apesar das queixas físicas durante a semana, enquanto Anderson Correia, Lucas Rocha, Ancelmo Júnior e Reuben Gabriel não devem entrar nas contas de Petit, embora ainda não tenha sido divulgada a lista de convocados. Fica ainda uma nota para o facto de Talisca estar em risco de falhar a próxima jornada caso seja amarelado hoje.

O jogo, que é já um clássico do futebol português e na primeira volta terminou com uma vitória da equipa de Jorge Jesus por 0-1, tem início marcado para as 17 horas com claro favoritismo para o lado benfiquista e pode ser acompanhado , minuto a minuto, em Vavel Portugal.

Onzes prováveis do Benfica x Boavista: