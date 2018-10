Benfica x Boavista na Primeira Liga

19:06. O maior contratempo da partida foi mesmo Júlio César, que se lesionou com aparente gravidade e, caso se confirme a extensão longa da lesão, falhará o embate clássico contra o rival lisboeta Sporting, na próxima jornada da Liga.

19:02. 3-0 para o Benfica, partida calma e sem turbulência para o voo das águias. O Boavista foi um oponente dócil, fraco, emvergonhado e nulo, que apenas rematou por uma vez à baliza dos encarnados. Lima marcou de cabeça, Maxi aumentou a vantagem e Jonas encarregou-se de fazer o resultado final depois de grande penalidade mal assinalada, sobre Samaris.

Apito final

90+6'. Fim da partida, vitória fácil do Benfica na Luz por 3-0.

90+2'. Jogam-se seis minutos de compensação.

90+1'. Cartão amarelo para Maxi Pereira.

88'. Pietra acaba de ser expulso pelo juiz da partida, devido a protestos veementes: em causa a penalidade não assinalada sobre Salvio.

85'. Talisca chuta para a baliza, na confusão a bola sobra para Lima, olha para a baliza e remata em arco...ao lado, que belo remate pleno de efeito!

82'. Substituição na formação do Benfica: Entra Artur Moraes e sai Júlio César.

81'. O guarda-redes internacional vai sair de maca.

80'. Júlio César lesionou-se, está com fortes dores e em claras dificuldades...Artur vai mesmo entrar.

76'. Guedes vira o flanco e dá a bola a Salvio...este finta para dentro e remata...mas para fora.

74'. Substituição na formação do Boavista: Entra Brito e sai Uchebo.

72'. Substituição na formação do Benfica: Entra Gonçalo Guedes e sai Pizzi.

71'. Cartão amarelo para o defesa Sampaio, por entrada dura sobre Lima.

69'. Livre bombeado para a área do Benfica, Sampaio ganha de cabeça e está perto de marcar...mas Júlio César defende com categoria, canto.

68'. Substituição na formação do Benfica: Entra Talisca e sai Ola John, queixoso de uma perna.

64'. Nova paragem no jogo: Afonso Figueiredo está estatelado no relvado, com dores.

63'. Zé Manel no chão, queixando-se de uma falta de Luisão dentro da área encarnada.

62'. Uma hora de jogo e ainda nenhum remate do Boavista nesta partida: sem rematar será complicado marcar...

56'. Substituição na formação do Boavista: Entra Leozinho e sai Quincy.

55'. Gooooooloooooo do Benfica!!! Jonas enganou Mika e marcou com tranquilidade!!!

55'. Jonas vai marcar o castigo máximo...

54'. Samaris passa por dois jogadores e tenta entrar pela área..é barrado por Afonso Figueiredo...penalidade assinalada! Cartão amarelo mostrado...mas a falta foi realmente fora da área...erro do árbitro.

53'. Canto, segunda bola cai nos pés de Luisão...vai rematar...defende com classe Mika!

49'. Lima cai na área após contacto de ombro, pede-se penalidade para o Benfica mas o juiz da partida ignora.

46'. Recomeça a partida na Luz.

17:51. Jogo fácil para a turma do Benfica, frente a um Boavista encolhido, amedrontado e sufocado pelo domínio avassalador do Benfica. Lima marcou o 1-0 com um toque subtil de cabeça, efectuando um bonito chapéu a Mika após passe clamoroso de Maxi - o uruguaio voltou a brilhar no 2-0, marcando de pé esquerdo o golo que dá maior vantagem aos encarnados.

Intervalo

45'. Mais um minuto para se jogar na Luz.

43'. Passe longo a descobrir Salvio, que se isola por completo...vai rematar para o 3-0...mas a bola passa perto do poste...falhanço escandaloso!

38'. O Boavista ainda não foi capaz de rematar à baliza encarnada.

34'. Gooooooolooooo do Benfica!!! Passividade Boavisteira, entrada calma de Maxi pela quina da área, remate colocado e golo!!!

34'. Canto para o Benfica, bola para a entrada de Maxi, rematou de pé esquerdo...

33'. Sampaio dá um trambolhão perto da sua linha final, pisou na bola autenticamente: canto para o Benfica.

31'. Total incapacidade do Boavista em sair a jogar ou sequer ter a bola nos pés.

26'. Substituição na formação do Boavista: Entra Philipe Sampaio e sai o capitão Ervões.

25'. Grande passe picado de Maxi, no corredor a central, a oferecer um golo bonito a Lima.

24'. Gooooooloooooo do Benfica!!! Chapéu saboroso de Lima, de cabeça, após passe mágico de Maxi Pereira, tudo fácil na Luz!!!

22'. Benfica a dominar: Salvio tirou dois do caminho e fez um passe de morte para Ola John, este centrou para o golo de Lima...mas o brasileiro não chegou para finalizar!

21'. Boavista está a ficar sufocado: Salvio tem tido facilidade em furar pela defensa boavisteira.

18'. Salvio ganha a bola na raça, centra de modo atrasado, Pizzi recebe e remata...Mika deita-se e defende.

17'. Entrada sobre Jonas ficou sem punição no lance de Salvio: exigia-se cartão amarelo.

16'. Abertura de Lima para a entrada de rompante de Salvio, que tenta isolar-se...mas o remate foi ao lado! Cheira a golo na Luz.

12'. Ola John varrido pelo corte de Ídris: entrada perigosa que deveria ter sido sancionada.

7'. Combinação pelo meio, Lima foge pela área e deixa para o golo de Ola John...mas o holandês pica a bola e ela vai para fora... que falhanço!

6'. Ola John em corrida pode tornar-se perigoso nas saídas rápidas para o ataque.

4'. Benfica com bola tentando perceber o figurino defensivo do Boavista.

1'. Roda a bola na Luz.

Apito inicial

16:45. Petit goza claramente das boas graças dos adeptos benfiquistas: o treinador do Boavista foi aplaudido pela plateia encarnada.

- Mika, Beckeles, Carlos Santos, Ervões, Afonso Figueiredo, Cech, Ídris, Tengarrinha, Uchebo, Zé Manel, Quincy

16:30. No Benfica a grande novidade é a entrada de Pizzi para o lugar de Talisca. Jorge Jesus optou por dar descanso ao brasileiro colocando o médio luso perto de Samaris no onze titular.

- Júlio César, Maxi, Eliseu, Jardel, Luisão, Samaris, Pizzi, Ola John, Salvio, Jonas, Lima

16:05. Caso seja titular, o guarda-redes Mika enfrenta o seu antigo clube, onde se formou. O jogador português de 23 anos deixou o Benfica na temporada 2013/2014 para ingressar no Atlético CP, mas foi no Boavista que se afirmou como guarda-redes titular - na primeira volta da Liga, Mika não jogou contra o Benfica mas hoje tudo indica que será titular.

15:45. O Benfica continuará orfão do criativo Gaitán, ainda fora de combate devido a lesão. Ola John será o extremo a actuar na esquerda. Jonas e Lima serão a dupla de ataque e Talisca o médio central de construção. No Boavista espera-se que Uchebo lidere o ataque de Petit.

15:40. Onzes prováveis para o jogo Benfica x Boavista:

15:20. A última vez que o Boavista se deslocou ao Estádio da Luz para disputar uma partida da Liga foi na temporada de 2007/2008 e o resultado foi de má memória para os axadrezados: o Benfica goleou sem apelo nem agravo o Boavista por 6-1, com golos de Nuno Gomes (2), Cardozo, Maxi Pereira, Cristian Rodríguez e um auto-golo de Ricardo Silva.

14:55. Já se jogaram 103 partidas entre Benfica e Boavista no âmbito do campeonato nacional: o Benfica venceu a maioria dos encontros (58) mas também deparou-se com muitos empates (30). Apenas por quinze vezes o Boavista foi capaz de bater a oposição encarnada e onze desses jogos foram vencidos no estádio do Bessa. A última vez que o Boavista venceu na Luz, para a Liga, foi na temporada 98/99, 0-3 com golos de Luis Manuel e bis de Ayew.

14:45. Petit, treinador do Boavista, considerou na antevisão da partida que o Boavista está numa fase de crescimento: «Somos uma equipa que está em crescimento e isso nota-se de jogo para jogo. Os jogadores estão moralizados por jogar contra um grande e temos a consciência de que agora somos mais capazes de discutir o resultado», disse o técnico, que já alinhou nos dois clubes como jogador.

14:30. «Não esperamos facilidades, pois o campeonato português não é fácil para as equipas grandes. O Boavista vai querer pontuar, fechando os espaços à equipa do Benfica e tentando algumas situações de contra-ataque», analisou Jorge Jesus, alertando para os perigos do competente e esforçado Boavista. O treinador de 60 anos garantiu que o jogo com o Sporting ainda não entra na mente do colectivo encarnado.

14:20. Na partida da primeira volta da Primeira Liga, o Benfica viajou até ao Bessa para defrontar o retornado Boavista: com imensas dificuldades para penetrar na defensiva boavisteira, o Benfica apenas teve sucesso através de um pontapé forte de Eliseu. Os encarnados gozaram ainda de superioridade numérica após a expulsão do avançado Bobo.

14:10. O Boavista apenas conta com uma vitória fora de casa no presente campeonato: foi contra o Vitória de Setúbal no Estádio do Bonfim, à passagem da jornada 13. O registo defensivo fora de casa tem sido também desastroso: o Boavista sofreu 21 golos (dos 31 totais) em partidas jogadas longe do Bessa. Apesar de tudo, os axadrezados vêm de uma estóica vitória sobre o SC Braga, na jornada passada (1-0).

14:00. O Benfica vinha de uma série brilhante e espectacular de 81 jogos consecutivos da Liga sempre a marcar golos - essa avassaladora constância de golos apenas terminou na jornada passada, com o nulo verificado contra o vitorioso Paços de Ferreira. A caminhada goleadora começara depois da derrota contra o rival Sporting, em Alvalade, no dia 9 de Abril de 2012.

13:50. O registo defensivo do Benfica é o melhor do campeonato: as águias apenas sofreram oito golos no campeonato, quase um quarto da totalidade de golos concedida pelo Boavista, que já sofreu 31 golos - os axadrezados são a terceira pior defesa do campeonato, a par do Vitória de Setúbal. A formação do Boavista goza de um ataque pouco letal e sofreu mais do dobro dos golos que marcou na Liga.

13:35. Benfica e Boavista têm apenas uma coisa em comum neste campeonato: ambos possuem apenas um empate em dezoito partidas; o Benfica registou esse empate precisamente no Estádio da Luz, à passagem da terceira jornada, contra o rival Sporting. O Boavista registou o seu único empate curiosamente contra o FC Porto, 0-0 numa partida em que Maicon recebeu ordem de expulsão.

13:25. Na deslocação à Mata Real, o Benfica tinha como objectivo vencer e aumentar para incríveis 9 pontos a distância entre si e o rival perseguidor FC Porto; mas um falhanço de Lima e um erro fatal de Eliseu ajudaram o Paços de Ferreira a derrotar o Benfica: o golo de Sérgio Oliveira quebrou mais de 800 minutos de imbatibilidade do guardião Júlio César.

13:10. O Benfica permanece líder da Primeira Liga com os mesmos seis pontos de avanço sobre o rival Porto; O Sporting conseguiu reduzir a desvantagem, vencendo na jornada passada a Académica e beneficiando do grande tropeção do Benfica na Mata Real - foi a segunda derrota do Benfica no campeonato. O Boavista segue com onze derrotas na Liga.

13:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Boavista, referente à 19ª jornada da Primeira Liga portuguesa - a partida será disputada no Estádio da Luz às 17 horas. Siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do jogo Benfica x Boavista, , grátis.