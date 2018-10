Arouca x Sporting: Não desperdiçar a vantagem ganha na última jornada

A liga portuguesa no mês de Fevereiro começa com um Sporting x Arouca. Os leões entram em campo às 18:00h com um único objetivo em mente: ganhar. Os pupilos de Marco Silva vem de uma jornada perfeita após terem ganho pontos ( ainda estão a 7 do primeiro lugar) aos seus rivais querem ganhar novamente pois na próxima semana há dérbi lisboeta e se o Sporting ganhar passa a ser candidato a título. A tarefa não se afigura fácil pois pela frente têm uma equipa que costuma sempre complicar a vida aos grandes.

Esse factor pode ganhar ainda mais peso quando vemos a posição do Arouca na Liga. O clube está à beira da «linha-de-água» e normalmente essas equipas com mais dificuldade conseguem provocar sempre grandes problemas nestes jogos. O que o técnico Pedro Emanuel preparou para este jogo é segredo absoluto pois os treinos desta semana do plantel do Arouca foram todos realizados à porta fechada, a fim de Pedro Emanuel aprimorar melhor a estratégia para supreender os favoritos leões. No jogo da primeira volta o Sporting marcou o golo da vitória nos descontos, por Mané.

O presidente do clube espera um jogo difícil mas garante que não se passa outra coisa na cabeça dos jogadores que não seja a vitória: «Claro que vai ser um jogo difícil, pois o Sporting é uma grande equipa, mas o Arouca também tem as suas armas. O Sporting tem grandes jogadores, um grande treinador, mas a nossa ideia é fazer o melhor e não nos passa outra coisa pela cabeça que não seja a vitória» - referiu o líder do Arouca, em declarações à Renascença.

Pedro Emanuel diz que quer vencer um grande: «Temos a noção que não vai ser um desafio fácil até porque o Sporting é uma equipa competitiva. É a equipa com menos derrotas no campeonato e isso determina bem o desafio que vamos ter pela frente. A nossa ambição passa por realizar algo que ainda não foi feito que foi vencer um grande. É ambicioso da nossa parte? É. É arrojado da nossa parte? É, mas vou assumi-lo porque jogamos em casa e queremos uma vitória para o Arouca».

Marco Silva conta com duas ausências de peso, as de Nani e Jefferson devido a castigo. Mesmo assim, os jogadores garantem estar com a equipa: «Treinar a pensar na vitória!» - escreveu Nani, na rede social «Facebook». Carlos Mané, o autor do golo no jogo da primeira volta, deve jogar desde ínicio.

O Arouca também não pode contar com alguns jogadores importantes como Nildo Petrolina, Bruno Amaro ou Fokobo, todos por lesão. O Sporting se perder não deverá ser por ai já que a nível de ausências está tudo equilibrado (mesmo sem elas, não seria desculpa). Iuri Medeiros que está emprestado pelo Sporting deverá ser titular.