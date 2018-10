Aboubakar regressa da CAN e destrona Paciência da convocatória

A Costa do Marfim eliminou os Camarões na Taça das Nações Africanas na passada Quarta-feira e Vincent Aboubakar, avançado portista contratado no defeso de Verão de 2014, regressou à Invicta, automaticamente destronando o jovem Gonçalo Paciência na convocatória de Julen Lopetegui.

O benjamim portista da formação azul-e-branca estreou-se a marcar com a camisola principal do Porto no passado jogo, contra a Académica, para a Taça da Liga: uma bela finta e um remate cruzado para impressionar o treinador basco Lopetegui, que, apesar disso...não se deixou impressionar.

Aboubakar chegou e imediatamente ocupou o lugar do jovem luso no lote de seleccionados para a partida contra o Paços de Ferreira, da décima nona jornada da Primeira Liga, que se jogará hoje.