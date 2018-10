Toro Rosso apresenta o STR10 em Jerez

Na véspera dos primeiros testes da temporada de 2015, em Jerez, a Toro Rosso apresentou a sua nova montada, o STR10, chassis desenhado por James Key e que espera ser melhor do que os seus predecessores. Pelo menos, é essa a ambição de Franz Tost, o patrão da equipa de Faenza.

«Estou convencido de que o carro é o melhor construído até o momento pela Toro Rosso», começou por afirmar Tost. «James Key teve grande esforço com este projecto e gastou muito tempo à procura de novas soluções. O carro é bastante limpo e acho que, se um carro é limpo e bonito, também é rápido. E, mais uma vez, temos juntamente connosco a Renault. Eles também fizeram um grande trabalho. Por isso, estou convencido de que temos um pacote competitivo», concluiu.

Um carro ainda longe da sua versão final

Com motor Renault - o mesmo que a Red Bull - a grande novidade do carro é a sua frente mais baixa, com uma ponta estreita, demonstrando um estrito seguimento das regras aerodinâmicas impostas pela FIA e muito à semelhança da solução apresentada pela Ferrari, apesar do ângulo mais cerrado na ponta do STR10. Apesar do lançamento oficial do monolugar, o carro apresentado está ainda longe de ser o STR10 que se apresentará na primeira prova do ano, o GP da Austrália, em Março. James Key (director técnico da Toro Rosso) admite que «o nariz não é a coisa mais bonita, mas espero que seja alterado». De facto, muito parece haver ainda a alterar no pacote aerodinâmico do STR10. Key explicou que as asas dianteira e traseira são as mesmas do ano passado, e que a equipa planeia testar novas peças no segundo teste da época, em Barcelona, com as versões finais a só poderem ser vistas em Melbourne. Por outras palavras, o STR10 hoje apresentado é um carro conservador.

Dupla de estreantes revela-se ansiosa

A dupla desta temorada é a mais jovem de sempre: Carlos Sainz Jr, filho do bicampeão mundial de ralis, Carlos Sainz, tem vinte anos, e será acompanhado pelo holandês Max Verstappen, filho de Jos Verstappen, apenas com 17 anos, o piloto mais jovem de sempre na história da F1.

«Estou bastante ansioso para o meu primeiro contacto com o carro amanhã. Trabalhei muito duro na minha forma física durante todo o inverno e fiquei muito tempo no simulador e a familiarizar-me com a equipa», declarou o espanhol Carlos Sainz.

Já Max Verstappen não escondeu a ansiedade com a estreia na Fórmula 1: «Agora que tenho a chance de estar na Fórmula 1, mal posso esperar», começou por dizer. «Especialmente agora com o novo carro. Estou ansioso pela temporada. Amanhã será um dia muito longo, assistindo o Carlos no carro», concluiu.

Os testes com o STR10 começarão amanhã, com o piloto espanhol ao volante.