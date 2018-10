Júlio César sofre lesão muscular e deve falhar «derby» contra Sporting

Esteve mais de 800 minutos sem sofrer golos mas, por azar, deverá falhar o crucial jogo em Alvalade, contra o rival Sporting, na jornada 20 da Primeira Liga: Júlio César, lesionou-se ontem, na partida contra o Boavista, e todas as probabilidades indicam que ficará afastado do Sporting x Benfica do próximo Domingo.

O jogador queixou-se de fortes dores quando perseguia uma bola perdida que saia pela linha final - o esgar de dor do brasileiro e a sua aparatosa saída de maca apontam para uma lesão muscular que não deverá ficar debelada em menos de duas semanas.

Artur Moraes será, em princípio, o substituto do internacional «canarinho» na partida contra o Sporting - ele que provocou o golo de Slimani, com o qual os Leões empataram as águias na terceira jornada da presente temporada.