Yazalde estreia-se hoje pelo Gil Vicente

Chegou no começo da semana a Barcelos e hoje será opção para o treinador José Mota, que assim ganha mais um jogador de ataque - Yazalde foi emprestado pelo SC Braga e nesta jornada, frente ao Vitória de Setúbal, poderá já dar o seu contributo na luta pela fuga à despromoção.

O avançado de 26 estava 'esquecido' no campeonato nacional do Azerbaijão, actuando no FK Qabala, mas regressou em boa hora à liga portuguesa, desta feita para ajudar o Gil Vicente, lanterna vermelha que apenas conta com dez pontos em dezoito partidas.

Formado no Varzim, Yazalde tem enfrentado dificuldades para se manter estável na liga portuguesa, sendo forçado a pular de clube em clube: desde que assinou pelo Braga, em 2009/2010, o luso-guineense tem saltado de empréstimo em empréstimo, nunca se fixando em qualquer clube.