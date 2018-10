Arouca x Sporting na Primeira Liga (1-3)

O Sporting sobe à condição ao segundo lugar da classificação, e fica à espera daquilo que o Porto vai fazer já daqui a pouco no Dragão frente ao Paços Ferreira. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão , . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Tal como na época passada o Sporting começou a perder mas deu a volta ao marcador. Desta vez não houve Slimani, apareceu Carrillo e Tobias Figueiredo a "fez" de Marcos Rojo, que havia marcado na última temporada no reduto da formação de Aveiro.

Triunfo justo da equipa leonina por tudo aquilo que fez no jogo, pelo domínio que teve em grande parte do encontro. É a sexta vitória consecutiva do Sporting para o campeonato, na semana que antecede o derby com o Benfica.

FINAL DA PARTIDA! VITÓRIA DO SPORTING POR 1-3 SOBRE O AROUCA!

90+2' Cartão amarelo para Rui Patrício por demora na marcação do pontapé de baliza.

90' Vão jogar-se mais cinco minutos.

87' Jonathan Silva vê o segundo amarelo e consecutivo vermelho, após desentendimento com Roberto no banco do Arouca. Augusto Inácio recebe também ordem de expulsão.

85' Remate de Tanaka e a bola a passar perto do poste.

84' Substituição no Arouca, saiu Pintassilgo e entra Vuletich.

83' Centro de Cédric e André Martins sozinho na entrada da área remata por cima.

83' Alteração no Sporting, saiu Montero e entra Tanaka.

81' Remate de Kayembe para as mãos de Rui Patrício.

80' Alteração no Sporting, saiu Adrien Silva e entra André Martins.

77' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Canto de Carrillo e Tobias Figueiredo de cabeça bate Mauro.

76' Substituição no Arouca, saiu David Simão e entra Iuri Medeiros.

76' Alteração no Sporting, saiu Carlos Mané e entra Diego Capel.

70' A vinte do minutos do fim, o Sporting já deu a volta ao marcador com um golo de Carrillo, o Arouca chega mais perto da baliza leonina, mas ainda sem levar perigo para Rui Patrício.

66' Cartão amarelo para Adrien Silva por rasteirar Pintassilgo.

63' Cartão amarelo para David Simão por protestos.

62' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Mais um passe de Carlos Mané e Carrillo a desviar para o fundo da baliza.

59' Cartão amarelo para William Carvalho por agarrar Rui Sampaio.

56' Carrillo de muito longe atira por cima da baliza.

52' Cartão amarelo para Jonathan Silva por falta sobre Pintassilgo.

47' Carlos Mané assiste Adrien Silva de cabeça e este sozinho na área atira ao lado.

46' Tinoco começa a segunda parte como fechou a primeira, rematando à baliza do Sporting desta feita ao lado.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

Veremos o que nos vai trazer a segunda parte, sendo que o estado do relvado irá piorar certamente, o que beneficiará o futebol mais lutador do Arouca, perante a melhor qualidade técnica dos jogadores leoninos.

Porém em cima da meia hora os leões chegaram ao empate num bom passe de Carlos Mané, a isolar Montero que rematou por baixo do corpo do guardião Mauro.

O Sporting controlou melhor a posse de bola ganhando quase sempre o meio-campo, mas foi o Arouca a colocar-se em vantagem ao minuto 23' numa grande penalidade por mão na bola de Tobias Figueiredo. David Simão não desperdiçou batendo Rui Patrício.

Primeira parte bem disputada com muita luta face ao estado do terreno, que vai ficando cada vez mais pesado devido à chuva que vai caíndo em Arouca.

INTERVALO DO JOGO! EMPATE A UM GOLO ENTRE AROUCA E SPORTING!

39' Remate de Tinoco a sair à figura de Rui Patrício.

35' Dez minutos para o intervalo com as equipas empatadas a uma bola, com o jogo a ser de muita luta pela posse de bola, nomeadamente no meio-campo.

30' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Passe de Carlos Mané a isolar Montero e o colombiano remata com a bola a passar por baixo do corpo de Mauro.

23' GOOOLLLOOO DO AROUCA!!! David Simão não falha e bate Rui Patrício.

22' Grande penalidade para o Arouca!!! Mão na bola de Tobias Figueiredo.

20' Vinte minutos de jogo com o Sporting a controlar e a ter mais posse de bola, ganhando o meio-campo perante um Arouca que tenta explorar as saídas rápidas em contra-ataque.

18' Responde o Arouca com Roberto com Tobias Figueiredo pela frente apostar no remate, que sai por cima da baliza.

17' Remate em jeito de Montero a sair fraco para as mãos de Mauro.

15' Centro de Jonathan Silva e Adrien Silva de cabeça faz o esférico rasar o poste.

12' Rui Sampaio atira forte e a bola não passa longe da barra leonina.

9' Montero descaído na direita entra na área e atira às redes laterais.

6' Remate de Nuno Coelho, desviado por Tobias Figueiredo.

2' Remate de Montero de fora da área para defesa segur de Mauro.

1' Canto de Adrien Silva e ao primeiro poste Carrillo de cabeça atira por cima.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O AROUCA!

17:57. Entram as equipas no relvado, com o trio de arbitragem na frente.

17:50. As duas equipas recolhem aos balneários. A chuva continua a cair com intensidade.

17:35. Os dois conjuntos já vão fazendo os habituais exercícios de aquecimento no relvado do Municipal de Arouca.

17:33. Começa a chover com alguma intensidade em Arouca.

17:28. Marco Silva vai ter no banco leonino, Marcelo, Naby Sarr, Miguel Lopes, André Martins, Diego Capel, Oriol Rosell e Tanaka.

17:26. No banco de suplentes do Arouca vão estar, Rui Sacramento, Artur, André Claro, Tomás Dabo, Iuri Medeiros, Nelsinho e Vuletich.

17:24. O Sporting vai jogar com, Rui Patrício na baliza, a defesa formada por Cédric, Tobias Figueiredo, Paulo Oliveira e Jonathan Silva, no meio-campo William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, na frente Carrillo, Montero e Carlos Mané.

17:20. Os guarda-redes das duas equipas já aquecem no relvado, ainda é desconhecido o onze do Sporting.

17:15. O Arouca vai alinhar com, Mauro na baliza, a defesa com Ivan, Miguel Oliveira, Diego e Tinoco, no meio-campo Nuno Coelho, David Simão e Rui Sampaio, no ataque Kayembe, Roberto e Pintassilgo.

17:00. Em caso de vitória frente ao Sporting, o Arouca alcança o seu terceiro triunfo consecutivo em casa, algo que ainda não conseguiu nesta temporada.

16:15. Tobias Figueiredo será o companheiro de Paulo Oliveira no onze titular, Jonathan Silva salta para a vaga de Jefferson e Mané deverá ser a escolha para o lugar de Nani. No Arouca espera-se as aparição do jovem Iuri Medeiros, emprestado pelo Sporting.

16:00. Aqui ficam os onzes prováveis do Arouca x Sporting:

15:50. «Temos a noção que não vai ser um desafio fácil até porque o Sporting é uma equipa competitiva. É a equipa com menos derrotas no campeonato e isso determina bem o desafio que vamos ter pela frente. A nossa ambição passa por realizar algo que ainda não foi feito que foi vencer um grande. É ambicioso da nossa parte? É», afirmou o ambicioso treinador Pedro Emanuel na antevisão.

15:45. No jogo da primeira volta, em Alvalade, o Sporting arrancou a sua primeira vitória na presente Liga, pois vinha de um empate contra a Académica (1-1). Nani falhou uma grande penalidade (mérito para o guardião Goicoechea) e quem acabou por salvar o dia foi o recém-entrada Carlos Mané, que emendou um remate de Tanaka e deu a vitória ao Sporting.

15:35. Na última e única deslocação do Sporting ao Municipal de Arouca, para a Liga 2013/2014, o Sporting venceu à tangente a partida por 1-2 com golos leoninos de Marcos Rojo e Slimani. Novamente a história repetiu-se: o Arouca começou melhor e colocou-se cedo em vantagem com um golo de Bruno Amaro, mas o Sporting deu a volta ao texto na segunda parte.

15:25. Na partida de estreia, que aconteceu na época passada, o Sporting recebeu e goleou o Arouca por 5-1 com golos de Maurício, Wilson Eduardo e um hat-trick do colombiano Fredy Montero, que hoje deverá ser titular. A história do jogo até começou por sorrir ao Arouca, com um golo madrugador do médio Bruno Amaro, mas a resposta leonina foi muito forte e avassaladora.

15:10. Sporting e Arouca apenas se defrontaram três vezes no contexto da Liga portuguesa, e nunca o Arouca foi capaz de retirar pontos aos Leões. O Sporting venceu todas as três partidas, chegando até a golear, no encontro de estreia do Arouca na divisão principal. O Sporting irá a Arouca com total favoritismo, mesmo não contando com Nani e Jefferson, ambos castigados.

14:55. Desde que o Sporting foi trucidado fora de casa, frente aos vimaranenses (3-0), nunca mais cedeu pontos em jogos fora - nas três partidas que já realizou fora de casa, o Sporting conseguiu sempre vencer, mostrando que o seu registo fora de casa é muito mais eficaz do que o seu registo caseiro. Em casa, o Sporting desperdiçou a grande maioria dos pontos no campeonato.

14:40. O Sporting vem de uma excelente série de cinco vitórias na Primeira Liga, a melhor senda de vitórias consecutivas até agora. Mais: desde que perdeu contra o Vitória de Guimarães (3-0) o Sporting não mais sentiu o sabor da derrota, o que faz com que seja a equipa portuguesa com menos derrotas na competição: apenas uma derrota contra duas de Porto e Benfica.

14:30. O Arouca é o pior ataque do campeonato, com apenas 10 golos marcados nas dezoito partidas já efectuadas. A formação de Pedro Emanuel conta apenas com quatro vitórias na Liga, mas, se conseguir vencer hoje, os arouquenses conquistam o seu terceiro triunfo consecutivo a jogar no Municipal de Arouca. Ainda assim, o Arouca é o pior ataque a jogar em casa: apenas cinco golos marcados nos oito duelos caseiros.

14:20. O Sporting vem de uma vitória magra em casa sobre a Académica, para a Liga, cortesia de João Mário, que marcou após cabeceamento de Tanaka. Mas, no jogo a meia do semana, a contar para a Taça da Liga, o Sporting sofreu um empate contra um Vitória de Setúbal em inferioridade numérica: 1-1 foi o resultado final, com um Sporting muito ineficaz em frente à baliza contrária.

14:15. O campeonato ganhou nova vida com as derrotas de Benfica e FC Porto na jornada 18, às quais o Sporting respondeu com uma vitória sobre a Académica, reduzindo a desvantagem pontual. O Sporting está obrigado a vencer hoje, em Arouca, para manter a distância para o líder Benfica (que ontem bateu o Boavista por 3-0) e esperar pelo «derby» para tentar aproximar-se ainda mais.

14:05. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Arouca x Sporting, referente à 19ª jornada da Primeira Liga. A partida será disputada no Estádio Municipal de Arouca e terá início às 18 horas - siga o minuto a minuto do directo Arouca x Sporting, grátis , em Vavel Portugal.