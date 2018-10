Porto x Paços Ferreira na Primeira Liga (5-0)

Da nossa parte, é tudo! Muito obrigada por terem estado desse lado, para a semana estaremos de regresso com a Primeira Liga aqui no VAVEL Portugal!

Para a próxima jornada, o FC Porto só tem de vencer e esperar um empate entre o Sporting x Benfica para continuar a sonhar com o campeonato.

Um grande golo do espanhol que fechou as contas azuis e brancas e que garantiu a manutenção do segundo posto da tabela classificativa.

Para ver o 5º golo os adeptos do Dragão tiveram de esperar pela expulsão de Romeu e pela conversão do livre de Tello.

O segundo tempo abriu com o golo de Herrera, mas a verdade é que depois o Paços de Ferreira foi crescendo e chegou a assustar Fabiano por diversas vezes. Ainda assim sem finalização.

Está esquecida a derrota na Madeira. Noite de mão cheia do lado do FC Porto, noite cinzenta e chuvosa para o lado pacense. A equipa liderada por Paulo Fonseca nunca tinha perdido por 5-0 esta temporada.

FINAL DA PARTIDA

2 minutos de compensação

89' O resultado final parece estar feito. Noite de mão cheia para o FC Porto.

Tello! De livre e sem medos, atirou directo para o 5-0. Que grande golo do extremo espanhol!

83' GOLOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

82' Sai Farias entra Fábio Cardoso no Paços de Ferreira.

82' Sai Herrera entra Evandro no FC Porto.

80' Expulsão de Romeu por acumulação de amarelos.

79' Amarelo para Romeu por falta sobre Danilo.

77' Combinação de Quintero e Jackson! Os colombianos entenderam-se na perfeição e o Capitão portista tentou surpreender Defeni com um chapéu, mas a bola acabou por sair ao lado.

76' O Paços está mais organizando defensivamente e tem conseguido lidar e, muito bem, com as investidas portistas!

70' Vinte minutos para o final da partida e a verdade é que o Paços de Ferreira vai crescendo! Só pecam pela falta de sorte os castores.

68' Sai Quaresma entra Quintero no FC Porto.

67' Saí Cícero entra Hurtado no Paços de Ferreira.

65' O Paços de Ferreira tem crescido nos últimos minutos e já chegou a assustar Fabiano.

64' Sai Casemiro entra Rúben Neves no FC Porto.

63' Sai Minhoca entra Rúben Pinto no Paços de Ferreira.

61' Amarelo para Casemiro.

56' Grande oportunidade para Torres! O espanhol fugiu à defesa pacense e no remate obrigou Defendi a dizer «presente» no último segundo!

53' Neste segundo tempo o Paços já está a conseguir fazer, aquilo que não conseguiu ao longo de todo o primeiro tempo.... passar o meio-campo!

48' Grande remate de Seri.... à barra!! Fabiano não tinha qualquer hipótese!

Tudo fácil para Herrera! A defesa do Paços estava a dormir e o médio portista aproveitou a assistência de Jackson para fazer o 4-0.

46' GOLOOOOOOOOOO DO PORTO!

SEGUNDA PARTE

21:03. Já o Paços não assustou uma única vez a baliza defendida por Fabiano e em boa verdade, até ao primeiro golo do FC Porto, o sector defensivo parecia estar controlado por parte dos castores, mas a verdade é que ao intervalo o que conta é o resultado. 3-0 a favor dos azuis e brancos. A ver vamos como vai ser este segundo tempo! Não saiam daí!

21:00. Domínio total e absoluto do FC Porto no Dragão. Desde muito cedo que a equipa de Lopetegui foi criando o perigo, mas a verdade é que só à passagem da meia hora o primeiro golo apareceu. Depois de um cruzamento de Tello, Defendi saiu mal ao lance e Jackson Martinez acabou por fazer o primeiro golo dos azuis e brancos. Dez minutos depois, novo golo. Depois de uma falta de Hélder Lopes sobre Jackson na grande área, Marco Ferreira optou, e bem, por atribuir o castigo máximo. Na conversão, Quaresma foi calmo e não perdoou. Estava feito o 2-0 a cinco minutos do intervalo. E ainda antes do descanso, o verdadeiro grande golo da partida! De trivela e à boca da área, o «harry potter» não perdoou e fez o bis na partida.

INTERVALO

Um hino ao futebol e a marca registada do mágico jogador da equipa portista! Ricardo Quaresma, à boca da área e de trivela bateu Defendi sem qualquer hípotese!

44' GOLOOOOOOOOOOO DO PORTO!

43' O tempo vai passando e a verdade é que o Paços ainda não assustou a baliza de Fabiano.

Remate rasteiro e tranquilo de Ricardo Quaresma a fazer o 2-0 no Dragão. Bola para um lado, Defendi para o outro.

39' GOLOOOOOOO DO PORTO !

38' GRANDE PENALIDADE a favor do FC Porto! Jackson vê-se travado por Hélder Lopes, que vê o cartão amarelo, e o juiz da partida assinalou o castigo máximo.

37' Herrera acreditou no golo, mas estava em posição irregular depois do cruzamento de Jackson.

36' Grande trabalho de Tello a fugir à defesa do Paços de Ferreira e a servir Jackson, a bola acabou por tocar num defesa do Paços e o colombiano atrapalhou-se.

33' Tello teve o golo nos pés! E até fugiu a Defendi, mas a verdade é que o jogador foi mais veloz do que a própria bola e acabou por deixar fugir o esférico.

Quem mais? Jackson Martinez! Defendi saiu mal à bola e o colombiano sem qualquer dificuldade a fazer o 1-0 no Dragão e a fazer o seu 15º golo no Campeonato.

29' GOLOOOOO DO PORTO!

27' Amarelo para Jackson Martinez.

25' Tudo a zeros no Dragão a 20 minutos do intervalo. O FC Porto conta já com algumas oportunidades, mas a verdade é que tem faltado sorte à equipa de Lopetegui. No entanto é de salientar o empenho da equipa para esquecer o resultado da passada semana na Madeira.

23' Remate forte de Jackson Martinez a bater na malha lateral da baliza de Defendi.

19' O erro de passe de Rodrigo Galo poderia ter dado o golo a Jackson, mas a verdade é que Defendi estava atento. Passou o perigo.

16' Defende Fabiano! Livre batido por Sérgio Oliveira foi em direcção à baliza, mas afastou à vontade o guarda-redes azul e branco.

14' O Paços de Ferreira vai tentando sacudir a pressão azul e branca.

10' Primeiros dez minutos de jogo com uma grande pressão portista. Os Dragões ainda não pararam de apontar à baliza de Defendi.

7' Grande situação de golo! Rodrigo Galo cortou a tempo e evitou o pontapé certeiro de Jackson. O Porto vai insistindo em apontar à baliza de Defendi.

6' Cruzamento de Quaresma para a cabeça de Óliver Torres... saiu ao lado.

4' Boa possibilidade de ataque para o Porto, mas Herrera atrapalhou-se e permitiu que Romeu chegasse a tempo.

2' Cabeceamento de Herrera, sem perigo. Pontapé de baliza para Defendi.

1' Primeiro pontapé de canto da partida a favor do onze da casa.

INICIO DO JOGO

20:03. Aquecimento concluído. As equipas regressam aos balneários.

19:43. Já aquecem as equipas!

19:39. No banco: António Filipe, Bruno Moreira, Jailson, Nélson Pedroso, Hurtado, Fábio Cardoso e Rúben Pinto

19:36. ONZE DO PAÇOS FERREIRA: Defendi; Rodrigo Galo, Ricardo, Vasco Rocha e Hélder Lopes; Minhoca, Seri, Romeu Rocha e Sérgio Oliveira; Cícero e Edson Farias.

19:22. No Banco: Helton, Reyes, Rúben Neves, Evandro, Ricardo, Quintero e Aboubakar.

19:18. ONZE DO FC PORTO : Fabiano; Danilo, Maicon, Marcano, Alex Sandro, Casemiro, Oliver Torres, Herrera, Quaresma, Jackson e Tello.

19:16. JÁ TEMOS ONZE DO FC PORTO!

18:10. Onze provável do Paços de Ferreira:

18:05. Onze provável do FC Porto:

18:00. Já Paulo Fonseca, está castigado para o jogo desta noite depois da expulsão na Mata Real. Foi Nuno Campos, treinador adjunto da equipa pacense, quem falou à imprensa, e garantiu que o objectivo dos castores é «tentar roubar pontos, visto que as vitórias trazem motivação», essencialmente devido aos 3 pontos conseguidos frente ao Benfica. Pontos esses que Nuno Campos classificou como «pontos importantes». O técnico afirmou ainda que a equipa tirou pontos « a dois “grandes”, o FC Porto é o terceiro. Não é fácil, mas é com essa ambição que vamos».

18:00. Na antevisão do jogo, Lopetegui não hesitou em caracterizar o jogo como «demasiado importante». Afirmando ainda que o FC Porto vai «enfrentar uma equipa que vem moralizada com a vitória sobre o Benfica», aproveitando a ocasião para elogiar o Paços ao dizer que «joga bem, tem qualidade, é uma equipa que nos vai obrigar a fazer um bom jogo para tentar vencer». O técnico afirmou ainda que o objetivo do FC Porto, passa por «ganhar todos os jogos e todos os pontos».

17:55. No último jogo entre os dois emblemas, o FC Porto foi a Paços de Ferreira vencer pela margem mínima. Corria a jornada 2 quando os azuis e brancos viajaram até à Mata Real e venceram os castores por 1-0 com um golo de Jackson Martinez à passagem do minuto 40.

17:35. No que ao histórico de confrontos diz respeito. O FC Porto está em clara vantagem: nas 36 partidas disputadas, os azuis e brancos contam com mais de 28 vitórias. Já os pacenses têm apenas 2 triunfos frente aos Dragões. Pelo meio contam-se ainda 6 partidas em que a igualdade foi o resultado final. Em jogos no Dragão, a vantagem continua a ser azul e branca. Dos 16 jogos realizados no Dragão, os castores nunca viram os 3 pontos: 13 vitórias portistas e 3 empates.

17:20. Já o Paços é sétimo com 26 pontos. Os castores contam com 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas para o campeonato. A equipa de Paulo Fonseca tem-se revelado bem preparada para os desafios, mas esta noite, no Dragão a vida não vai ser facilitada.

17:10. 14 pontos separam as duas equipas na tabela classificativa. O FC Porto ocupa actualmente o 2º lugar com 40 pontos, pelo meio contam-se duas derrotas, Benfica e Marítimo, e 4 empates (Guimarães jornada 4, Boavista jornada 5, Sporting jornada 6 e Estoril jornada 10), bem como as 14 vitórias.

16:55. Já o Paços de Ferreira chega ao Dragão motivado. A equipa de Paulo Fonseca recebeu e venceu o líder Benfica no Capital do Móvel por 1-0. O golo de Sérgio Oliveira aos 89 minutos, na conversão de uma grande penalidade, ditou o resultado final, num jogo onde o Benfica apenas pecou pela falta de finalização. O resultado permitiu à equipa dos castores subir 3 lugares da tabela classificativa e manter-se assim no top 7 do Campeonato Português.

16:40. O Porto volta assim a jogar em casa para a Liga, tendo a oportunidade de vencer e colocar pressão para o derby lisboeta da próxima semana. O FC Porto vem da sua segunda derrota no campeonato, depois da derrota com o Benfica na jornada 13 (0-2) o Dragões voltaram a perder na Madeira. No plano nacional, foi a sua terceira derrota, depois de ter sido batido, também em casa, pelo rival Sporting, para a Taça de Portugal (1-3).

16:20. Jogo seguinte à derrota do FC Porto, na Madeira, frente ao Marítimo, que custou aos portistas a aproximação do Sporting nas contas da tabela classificativa. Os Dragões viajaram até à ilha da Madeira e viram os 3 pontos fugirem depois .e um golo de Bruno Gallo ainda na primeira metade da partida. Os azuis e brancos ainda tentarem reagir, mas a verdade é que nada valeu. O resultado estava feito e o Marítimo voltou a vencer o FC Porto sem qualquer tipo de erros.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão do minuto a minuto do jogo, , da 19ª jornada da Primeira Liga, FC Porto x Paços Ferreira. A partida terá início às 20:15 horas, no Estádio do Dragão. Siga com Vavel Portugal todas as incidências do jogo, grátis .