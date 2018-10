Austrália vence a Taça Asiática

A Austrália, equipa da casa (organizadora do torneio) venceu a Coreia do Sul por 2-1 após prolongamento e ganhou a Taça Asiática. Os golos foram apontados por Massimo Luongo e James Troisi para a Austrália e Son Heung-Min para a Coreia. No tempo regulamentar os «Socceroos» colocaram-se em vantagem mas a Coreia empatou a um minuto do fim, no prolongamento Troisi acabou por dar vantagem à equipa.

Nesta final, Trent Sainsbury (Austrália) foi considerado o melhor jogador. O melhor guarda redes da competição foi Mat Ryan da Austrália e o melhor jogador do torneio foi Massimo Luongo também do país dos cangurus.

O melhor marcador da competição foi Ali Mabkhout, dos Emirados Árabes Unidos, com 5 golos. Uma palavra para a selecção novata da Palestina que conseguiu uma participação honrosa embora esteja ocupada por Israel.