Conheça os melhores para o mítico 'diez' Juan Roman Riquelme

O médio tecnicista argentino Juan Román Riquelme, que anunciou há poucos dias a sua retirada do futebol e enunciou alguns dos melhores jogadores que viu. Aqui Cristiano Ronaldo e Messi ficam de fora, em sua opinião «pugnam por ver quem faz mais golos».

Para o astro argentino os melhores são Andrès Iniesta e Bastian Schweinsteiger. «Os que mais me surpreenderam foram o Iniesta e Schweinsteiger. Com Andrés tenho a sorte de ser meu amigo», afirma. Mas o melhor de sempre será Maradona: «eu tive a sorte de jogar com Diego no Boca e de o ver a treinar, que era uma coisa incrivel. Tivemos a sorte de o ter e de poder contar com Messi. Nós argentinos somos afortunados», conclui.

Riquelme, que ficou conhecido pelo seu controlo de bola estrondoso e visão de jogo de calibre superior, é um dos maiores ícones do futebol argentino e um embaixador da figura táctica do diez, maestro que lidera os movimentos ofensivos da equipa - penduradas as botas, perdurá a sua magia em campo, que desde que haja memória, continuará a perfumar a História do Futebol internacional.