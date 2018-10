Argélia eliminada da CAN: Brahimi e Slimani regressam à Liga

Más notícias para a selecção da Argélia, uma das favoritas à conquista da Taça das Nações Africanas, e, simultaneamente, boas notícias para FC Porto e Sporting: os internacionais argelinos Yacine Brahimi e Islam Slimani estão de regresso a Portugal e à Primeira Liga, depois da eliminação da Argélia, às mãos da Costa do Marfim.

Os dois jogadores, que estavam a competir na CAN, fizeram este Domingo passado o último jogo na competição africana, já que a vitória por 3-1 da Costa do Marfim sobre os pupilos de Hervé Renard manda directamente Brahimi e Slimani para casa. Ambos poderão ser seleccionados para os próximos encontros das suas respectivas equipas.

As momentâneas ausências dos dois jogadores fizeram-se sentir nas exibições de seus clubes: o Porto embateu no muro insular do Marítimo na jornada 18 e o Sporting, apesar de somar vitórias, tem tremido perante defesas mais contidas e trabalhadoras (caso do triunfo magro contra a Académica).

O regresso de Brahimi deverá lançar Quaresma de novo para o banco de suplentes, enquanto no reino do leão, Fredy Montero poderá regressar à condição de suplente; o japonês Tanaka também poderá sair prejudicado, vendo, possivelmente, a sua participação no onze diminuir.

De realçar o retorno de Slimani: o jogador regressa dias antes do grande «derby» contra o Benfica, reforçando o Sporting e dando a Marco Silva mais opções para a frente de ataque - foi o avançado argelino o autor do golo leonino na Luz, no 1-1 da primeira volta.