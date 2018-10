Tudo fácil no reino do Dragão

No jogo que encerrou a jornada 19 da I Liga o F.C Porto recebeu e goleou a equipa do Paços de Ferreira por 5-0. Os homens de Lopetegui dominaram, sem problemas, durante todo o encontro, demonstrando que a derrota na Madeira está já ultrapassada.

Primeira parte de sentido único

Após o desaire na Madeira e a vitória dos rivais Sporting e Benfica nesta jornada, o Porto entrava em campo obrigado a vencer. Desde cedo demonstrou vontade de chegar ao golo e esteve perto ao minuto 8, primeiro Jackson Martínez permite o corte de Rodrigo Galo e de seguida Maicon não consegue desviar de Defendi.

Os dragões dominavam em toda a linha e foi sem surpresa que chegou o primeiro golo, ao minuto 29, pelo suspeito do costume, Jackson! Cruzamento largo de Alex Sandro, saída em falso de Defendi e o colombiano no sítio certo a faturar o seu 16º golo no campeonato.

O segundo golo azul e branco teve a autoria de Ricardo Quaresma, através de uma grande penalidade a castigar falta de Hélder Lopes sobre Jackson. Ainda antes do intervalo espaço para novo golo, e que golo! Ricardo Quaresma, no seu movimento mais característico, fletindo da direita para o meio e aplicando na perfeição o "seu" remate de trivela, sem hipóteses para Defendi. Espetacular golo do internacional português a levantar todo o Estádio do Dragão.

Segunda parte para confirmar goleada

Início do segundo tempo tal como acabou o primeiro, com um golo portista. Novamente Jackson na jogada desta vez para servir Herrera que apenas teve que encostar para o 4-0, ao minuto 47. À passagem do minuto 48, o único lance de real perigo para a equipa pacense, com Minhoca a ajeitar para Seri atirar fortíssimo mas a bola embate na barra da baliza defendida por Fabiano. Com o vencedor encontrado e as alterações efectuadas o ritmo de jogo passou a ser mais lento e monótono, com muitas bolas perdidas a meio-campo por ambas as equipas.

Tempo ainda para o quinto e último golo portista, ao minuto 83. Romeu trava Jackson que seguia isolado, vê o segundo amarelo e consequente vermelho. Na sequência, mais um belo momento de futebol no Dragão, com Cristian Tello a cobrar de forma perfeita o livre direto fazendo assim o seu primeiro golo no campeonato.

Referência também para a fantástica exibição de Jackson Martínez. O avançado colombiano, que antes do encontro recebeu o troféu de Melhor Jogador do mês de Dezembro, esteve envolvido em quatro dos cinco golos portistas esta noite.

Dono de uma capacidade de finalização fantástica, «Cha Cha Cha» cada vez mais prova que também sabe trabalhar fora da grande área. Claramente um dos avançados mais pretendidos da Europa e com este tipo de exibições, será quase impossível a SAD azul e branca segurar o seu melhor activo.

Com esta vitória os azuis e brancos voltam a assumir o segundo lugar com 43 pontos, mais um que o terceiro classificado Sporting e menos seis que o líder Benfica. Na próxima jornada haverá um escaldante Derby Lisboeta com qualquer resultado a ser favorável aos dragões caso vençam na difícil deslocação a Moreira de Cónegos. A equipa do Paços de Ferreira encontra-se no oitavo lugar com 26 pontos e na próxima jornada recebe o Penafiel.