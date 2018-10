Benfica, Porto e Sporting somam e seguem

Jornada calma no topo da tabela, com os três grandes a semearem boas exibições e a colherem resultados positivos, com muitos golos à mistura. O Benfica manteve a sua vantagem de seis pontos para o Porto e de sete para o Sporting, à custa do Boavista. Os Dragões embaraçaram o Paços de Ferreira e o Sporting, apesar do susto, saiu de Arouca com os três pontos.

Maxi Benfica dominou sem acelerar

Jornada tranquila para os três grandes: primeiro entrou em acção o líder Benfica, apostado em colocar pressão nos rivais perseguidores. Com uma entrada de águia assassina, o Benfica amedrontou o fraco Boavista e cedo se colocou em vantagem com golos de Lima, Maxi Pereira - Jonas terminou o serviço, marcando uma penalidade, duvidosa, arrancada pelo médio grego Samaris. Destaque para a grande exibição de Maxi: um passe picado a desmarcar Lima e um golo com o pé esquerdo.

Sporting emendou golo de David Simão

Um dia depois do triunfo vermelho, o Sporting entrou no Municipal de Arouca obrigado a vencer para manter a redução da distância pontual obtida na jornada 18. O Arouca mostrou atitude e querer: David Simão marcou e colocou os arouquenses em vantagem (através de um penalty) mas a reacção leonina foi suficiente para anular a formação de Pedro Emanuel - Montero empatou, Carrillo encostou para o 2-1 qual ponta-de-lança e Tobias Figueiredo, de cabeça, estabeleceu o resultado final, estreando-se a marcar pelo Sporting.

Porto pensava que ia ser difícil...longe disso

O FC Porto estava avisado para o bloco defensivo competente do Paços de Ferreira e para a boa saída de bola pacense: com o triunfo dos castores sobre o Benfica em mente, os portistas resolveram entrar em força no Dragão mas de pouco precisaram para bater a suave e dócil oposição do Paços. Jackson Martínez marcou o 15º golo após erro crasso de Defendi, Quaresma fez o 2-0 através de penalty e abriu o livro de magia e inventou uma trivela brilhante para o 3-0. Herrera fez o quarto golo e Tello fechou a contagem após um genial livre directo.

Braga recupera terreno para o rival de Guimarães

O Vitória de Guimarães continua a sua senda de maus resultados: após empatar com o lanterna vermelha, na jornada passada, os vimaranenses não foram capazes de bater o Penafiel, passando grande parte do jogo em desvantagem no marcador: João Martins marcou para os durienses, André André, de grande penalidade, empatou a contenda. Quem agradeceu o empate foi o SC Braga, que na Sexta-feira venceu o Moreirense por 1-0, no AXA, com um golo solitário de Pedro Santos, de cabeça - entrou no jogo e decidiu.

Rio Ave iguala Belenenses na classificação

Rio Ave e Belenenses seguem igualados na classificação da Primeira Liga: os vilacondenses venceram por 2-1 o Estoril em casa, beneficiando da derrota dos homens do Restelo, que sucumbiram perante o Nacional da Madeira, na Choupana, também por 2-1. Os golos vilacondenses de Del Valle e Hassan (egípcio decidiu a partida aos 90 minutos) permitiram igualar o Belenenses na tabela - na Choupana, Tiago Rodrigues (com um tento de antologia) e Marco Matias fizeram a diferença, batendo o golo e Miguel Rosa.

Académica e Gil Vicente cada vez mais afogados

O Gil Vicente continua na parte de trás do pelotão, sem velocidade para se manter na corrida pela sobrevivência na Primeira Liga. Ao lanterna vermelha de Barcelos e aos durienses do Penafiel junta-se a Académica, cada vez mais afogada na classificação. Nesta jornada, os estudantes não foram além de um empate caseiro contra o Marítimo - Aderlan marcou mas Edgar Costa igualou a favor dos insulares. Em Barcelos, o Gil empatou também por 1-1 com o Vitória FC: Vilela deu vantagem aos da casa, Zequinha empatou.