Force India pode falhar GP da Austrália

Depois de ter anunciado que estaria ausente dos testes em Jerez por ter atrasada a produção do seu novo monolugar, a Force India poderá vir a falhar mesmo o início da temporada, em Melbourne, na Austrália, em meados de Março.

Dívidas atrasam trabalhos da Force India

Quem o diz é Ralf Bach, correspondente do Sport Bild alemão e dono do f1-insider.com. Segundo Bach, a Force India não está presente em Jerez “porque não tem monocoque” para o novo VJM08. Recorde-se que, na apresentação da época de 2015, a equipa indiana mostrou apenas as suas novas cores e o novo nariz num carro de 2014.

A razão serão as dívidas acumuladas de 50 milhões de euros pela marca a vários fornecedores, entre os quais a Mercedes - fornecedor do motor - e a Pirelli - fornecedor de pneus -, mas também a EOM, responsável pelo monocoque em fibra de carbono, cuja entrega terá suspendido por falta de pagamento da equipa de Vijay Mallya.