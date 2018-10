Liga BBVA: Athletic vence Levante

O Athletic venceu no campo do Levante por 2-0. O avançado Aduriz marcou os dois golos após, na Quinta-feira passada, ter marcado e assim qualificado para as meias-finais da Taça do Rei o Bilbao. O primeiro golo aconteceu após uma assistência de Oscar De Marcos no principio da segunda parte aos 48 minutos e o segundo no fecho do jogo, após grande jogada de Susaeta.

Com este resultado o histórico emblema está em 12º lugar da Liga BBVA. Quem não poderá dar o seu contributo no próximo jogo contra o Barcelona é Iraola que viu o quinto amarelo. Iraizoz, o guarda redes do Bilbao, foi um dos melhores jogadores em campo ao fazer um punhado de defesas de grande grau de dificuldade.

Desde 29 de novembro, no jogo contra o Getafe, que a equipa não conseguia vencer. Por seu lado o Levante está em 20º e último e nos últimos três jogos só conheceu a derrota. Sobre o jogo, o técnico Ernesto Valverde, treinador do Athletic disse: «São resultados como este que são importantes».