Jesualdo Ferreira vai treinar o Zamalek

Está encontrado o sucessor do treinador luso Jaime Pacheco, que deixou o Zamalek há cerca de um mês: o reputado e experiente treinador Jesualdo Ferreira é a nova aquisição técnica do clube egípcio, que assim volta a ter um timoneiro português aos comandos da equipa. A confirmação foi ontem dada e o técnico de 68 anos irá emigrar para o clube egípcio, pelo qual assinou um contrato curto de seis meses.

O premiado treinador, que trabalhou como treinador-adjunto no Benfica e ganhou estatuto no vitorioso FC Porto (entre 2006/2007 e 2009/2010) terá pela frente a sua sexta saída de Portugal: depois de Angola (seleccionador), Bordéus (adjunto), FAR Rabat, Málaga e Panathinaikos, Jesualdo irá agora testar os seus limites no Egipto, país onde outro treinador luso, Manuel José, ganhou extrema fama, ao serviço do Al-Ahly.

O Zamalek está actualmente na primeira posição do campeonato egípcio; Jesualdo Ferreira, experimentado treinador que trabalhou nos três grandes e no SC Braga, tem agora a chance de ganhar um troféu fora de portas.