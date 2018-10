Hernâni agita mercado e assina pelo FC Porto

O mercado de Inverno do FC Porto estava estagnado até ao dia de hoje, os rumores tornaram-se realidade e Hernâni transferiu-se para o clube azul-e-branco.

O jovem prodígio de 23 anos assinou contracto por quatro épocas e meia mas ainda não foram revelados os valores da transferência. Sabe-se apenas que o Vitória de Guimarães recusou uma proposta do Olympiakos que rondava os 2.5 milhões de euros.

Hernâni apenas chegou ao topo do futebol português na época 2014/2015 após Rui Vitória apostar nas qualidades que demonstrava ao serviço da equipa B. Disputou 18 jogos e marcou por 4 vezes, as exibições colocaram-no no centro das atenções e era pretendido por diversos clubes.

O novo número 17 dos dragões é um dos jogadores mais rápidos da Primeira Liga mas tem concorrência à altura entre os novos colegas. O Porto faz mais uma aposta na juventude como tem vindo a acontecer principalmente desde a chegada de Julen Lopetegui.

A transferência do extremo ficou marcada pelo empréstimo de três jogadores portistas, Sami, Otávio e Ivo Rodrigues, que permanecerão no Vitória de Guimarães até ao final da presente temporada.

Hernâni mostra-se feliz com a transferência, «cheguei ao topo do futebol português, não há maior alegria. Agora é disfrutar e aproveitar o que me deram de bom, continuando a acreditar nas minhas qualidades. É para isso que estou aqui. É sinal de que quem trabalha tem as suas recompensas e eu tive a minha. Agora é dedicar-me a 100% com esta camisola, continuar a trabalhar e esperar que surjam coisas boas. Acredito que tudo vai correr bem», afirmou o jovem jogador, citado pelo site do FC Porto.