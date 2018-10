Sporting: Simeon Slavchev no Bolton por empréstimo

O jovem de 21 anos contratado no último verão aos búlgaros do Litex, não se adaptou ao futebol português e a sua utilização foi sempre escassa por parte de Marco Silva. Contratado para reforçar o meio-campo leonino, o médio todo-o-terreno não teve chances de se afirmar no Sporting.

Agora ao serviço do Bolton que está na 14ª posição do Championship, equivalente à segunda liga portuguesa, Slavchev vai ter oportunidade de jogar com mais frequência.

Eis o comunicado do Sporting:

«A Sporting SAD informa que chegou a acordo com o Bolton Wanderers FC, para o empréstimo do atleta Simeon Slavchev, com duração até final da presente época. A Sporting SAD deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais ao atleta Simeon Slavchev.»