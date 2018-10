Do Belenenses para a Bundesliga: Deyverson apresentado no Colónia

Passou pelo Benfica mas foi no Belenenses que Deyverson, avançado de 23 anos, deu nas vistas no campeonato português - o atacante já não será, no entanto, um dos abonos de família do ataque do Restelo, já que a sua ida para o Colónia, da Bundesliga, foi ontem oficializada.

O atleta, que com Miguel Rosa fazia uma dupla de qualidade no ataque belenense, vai agora embarcar numa nova aventura futebolística, na exigente liga alemã, em regime de empréstimo - o clube germânico terá, no entanto, opção de compra salvaguardada.

O jogador, que chegou a Portugal na temporada 2012/2013, para reforçar os encarnados, rapidamente mostrou faro goleador mal vestiu a camisola da Cruz de Cristo: efectivo no jogo aéreo e perigosamente móvel, Deyverson terá até ao final da época para convencer os responsáveis do Colónia.

«É um jovem jogador que se impôs rapidamente em Portugal e captou a nossa atenção pelo seu faro pelo golo», declarou o director-desportivo do clube, Jorg Jacob, na apresentação.