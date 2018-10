Rui Fonte no Restelo até ao final da época

Confirmado o empréstimo de Deyverson ao Colónia, a SAD da equipa do Restelo aproveitou as boas relações com o actual campeão nacional e conseguir arranjar alternativa à saída do avançado brasileiro.

Depois de uma época apagada devido a uma lesão no joelho, que o impediu de jogar a maior parte dos jogos, este ano, Rui Fonte tem mostrado todo o seu valor ao serviço da equipa B das águias e até ao momento era o melhor marcador da II Liga, com 17 golos, a par de Tozé Marreco, do Tondela.

Para além do excelente momento ao comando de Hélder Cristóvão, recentemente tinha sido integrado, em definitivo, no plantel principal e encontrava-se às ordens de Jorge Jesus, com o qual teve a oportunidade de se estrear na equipa principal, num encontro a contar para a Taça da Liga frente ao Arouca (4-0). Contudo, devido à possibildade de vir a ser pouco utilizado na equipa encarnada, decidiu aceitar este novo projecto que lhe permitirá estrear-se na 1ª Liga.