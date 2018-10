Sporting x Benfica: A magia dos cérebros ofensivos Nani e Gaitán

São criativos. São rápidos. Têm técnica. São decisivos em frente à baliza. São os mágicos do Derby de Domingo! Nani e Gaitán, juntos já somam 2613 minutos, e 7 golos marcados. Têm sido peças fulcrais, em ambas as equipas.

O Perfil de Nani:

Luís Carlos Almeida da Cunha, mais conhecido por Nani é um dos jogadores mais acarinhados pelo público de Alvalade. O extremo começou a sua carreira em Alvalade, de onde saíu no final da temporada de 06/07, para o Man Utd por 25 Milhões de Euros, uma das maiores transferências do Sporting. Após a saída de Ronaldo de Manchester, Nani assumiu a sua posição, e teve épocas extraordinárias.

No entanto, no principio da presente temporada, e incluíndo no negócio da transferência de Marcos Rojo, o Man Utd cedeu a título de empréstimo, o jogador ao clube de Alvalade. Pode-se afirmar que foi a melhor contratação do clube, para esta temporada.

Tem sido absolutamente fulcral nos planos de Marco Silva para o decorrer desta temporada. Tem sido titular indiscutível, e durante o período em que esteve ausente dessa titularidade, a equipa sentiu bastante falta da sua qualidade, técnica, velocidade, antecipação, que é característica de Nani.

Para o derby de Domingo, espera-se que Nani seja fundamental no processo de construção de jogo do Sporting, que fazendo o corredor esquerdo a par com Jefferson, concerteza que vai criar grandes dificuldades à defesa leonina.

O Perfil de Gaitán:

Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán, esteve em vias de ser transferido, e sempre que abre uma janela de transferências, os adeptos benfiquistas tremem de medo que ele decida voar para outros palcos, no entanto, tem-se mantido fiel aos adeptos que tanto o acarinham.

A sua carreira teve início na Argentina, no Boca Juniores, de onde se transferiu para a Luz em 2010, por uma verba de 14 Milhões de Euros. O Extremo rapidamente se adaptou ao futebol português e tornou-se uma peça fulcral nas contas de Jorge Jesus. Já foi eleito o "Jogador Revelação" da Liga Zon Sagres de 2010/2011.

A sua posição de origem é na extrema esquerda, no entanto, é um jogador que gosta de organizar, e joga bastante pelas zonas centrais do último terço ofensivo. Certamente que vai ser uma grande dor de cabeça para a defesa leonina, que, como se espera, vai atuar com Paulo Oliveira e Tobias Figueiredo, e Gaitán poderá aproveitar alguma inexperiência deste último, e causar algumas dores de cabeça naquela zona do campo.

Os dados estão lançados! Veremos quem leva a melhor...