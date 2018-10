Eto'o começa da pior forma a aventura na Sampdoria

«Não sei aonde ele foi nem o que o clube quer fazer», começou por dizer o treinador da Sampdoria, novo clube do experiente avançado camaronês, Samuel Eto'o. Incrédulo e indisfarçavelmente insatisfeito, o técnico Sinisa Mihajlovic debruçou-se sobre a ausência, inexplicada, do internacional ex-Everton no primeiro treino da presente semana.

«A única coisa que sei é que o jogador não me deu nenhuma explicação. Acho que é uma tremenda falta de respeito para comigo e para com o resto da equipa. Essa é a única verdade, o resto é fantasia. Não houve nenhuma discussão com Eto`o, simplesmente porque para tal são precisas duas pessoas e ele tomou esta decisão sozinho», afirmou Mihajlovic, instado a comentar a falta de Samuel Eto'o no treino de Segunda-feira, o seu treino inaugural no clube de Génova.

A injustificada ausência do camaronês, que assinou pelo clube italiano neste mês de Janeiro, abandonando a Premier League (esteve no Chelsea de José Mourinho e depois do Everton), poderá, segundo veicula a imprensa italiana, conduzir à rescisão do contrato firmado, devido ao comportamento pouco profissional do jogador.