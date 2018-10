Anderson rescinde com o United e regressa a Porto Alegre

Nova etapa na vida futebolística do médio brasileiro Anderson: o jogador de 26 anos, antigo volante portista, rescindiu amigavelmente o contrato que o ligava ao Manchester United, ingressando agora no Internacional de Porto Alegre, o que significa o regresso ao lugar que o viu despontar para o futebol.

O médio, proveniente do rival Grémio de Porto Alegre, há muito que tinha visto a sua carreira estagnar em Old Trafford, não entrando nas opções técnicas de forma sistemática. Anderson, que vingou no período em que jogou no FC Porto (entre 2005 e 2007), não conseguiu ter êxito no Manchester United, clube representou desde a temporada 2007/2008.

Vencedor do Prémio Golden Boy em 2008, Anderson viu a sua carreira arrastar-se de modo penoso em Inglaterra, não atingindo as expectativas que para si estavam reservadas; agora, de regresso ao Brasil, o médio enfrenta o desafio de relançar-se no futebol, precisamente no rival da sua antiga equipa. Apoquentado permanentemente por lesões, Anderson tentará ganhar nova competitividade no Internacional.

O jogador tinha contrato com o United até Junho de 2015 e apressou a sua saída; a sua apresentação oficial, ocorrida ontem, confirmou a ida do médio para o rival de Porto Alegre, que agora contará nas suas fileiras com o famoso herói da partida apelidada de «Batalha dos Aflitos», o marcador do golo que deu o triunfo do Grémio sobre o Náutico e a subida à Série A brasileira, no ano de 2005.