AC Milan apresenta casa que substituirá San Siro

O AC Milan apresentou esta quarta-feira as primeiras visualizações daquela que será a sua nova casa, a partir de 2018/2019, altura em que os rossoneri abandonarão o histórico San Siro.

Com capacidade para 48 mil espectadores, pouco mais de metade do San Siro, o novo estádio apresenta uma imagem futurista, com o recinto rodeado por blocos de vidro e espaços verdes na cobertura.

Estádio com valências muito além do desporto

O estádio, que o arquitecto responsável, Emílio Faroldi, afirmou que será “uma peça da cidade”, custará cerca de 300 milhões de euros. Faroldi destacou a “responsabilidade ambiental e o conceito de uma área urbana inteligente que tem ligação fácil aos transportes públicos”, permitindo maior dinamização e rentabilização do espaço, que não terá apenas fins desportivos. O estádio substituirá o edifício da Feira de Milão, em Portello, mesmo no centro da cidade.

Recorde-se que a equipa, que desde 1926 habitava o mítico estádio milanês, partilhava o recinto com o rival Inter de Milão desde 1947.