Dor de cabeça para o Athletic: Iturraspe falha jogo com Barcelona

O jogador Ander Iturraspe, de 25 anos, lesionou-se no joelho e não fará parte dos eleitos do Athletic para o próximo jogo com o Barcelona.

Os médicos do Athletic não sabem por quanto tempo o médio vai ficar indisponivel. Sofreu uma pancada forte no jogo contra o Levante e o departamento médico do clube entende que o joelho tem uma forte inflamação e o tempo de baixa depende da evolução nos próximos dias.

Na melhor das hipóteses, o médio consistente irá falhar Barcelona, Espanhol (taça do Rei) e Granada. Será, assim, uma baixa importante para o duelo contra os catalães de Luis Enrique - dor de cabeça para Ernesto Valverde.