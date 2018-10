Cluj declarou falência

Segundo o site stiridesport.ro, o Cluj, clube que actua na 1ª divisão da Roménia, viu o seu pedido de insolvência ser aceite pelo tribunal. Este pedido de insolvência decorre da dívida de 20 milhões que o clube tem, dos quais 11,5 são devidos ao Estado, segundo o jornal Digisport.

Assim, um clube com história a nível nacional e alguma a nível internacional, fundado em 1907, foi penalizado com a retirada de 24 pontos devido a salários em atraso aos jogadores do plantel.

Deste modo, o Cluj, que se encontrava na 2ª posição da liga romena com 34 pontos (a 9 pontos do 1º classificado, o Steaua de Bucareste), conseguidos através de 10 vitórias e 4 empates, descerá para a 18º posição, a última do campeonato, com apenas 10 pontos.

O Cluj é também um clube com uma particularidade muito interessante: nos últimos 5 anos, este clube albergou bastantes jogadores e alguns técnicos. Destaque, então, para os guarda-redes Mário Felgueiras e Beto, para os defesas Cadu, Gonçalo Brandão e Ivo Pinto, o avançado Rui Pedro e para os técnicos Jorge Costa, que treinou o clube na época 2011/2012, e para Paulo Sérgio, na época 2012/2013.

Actualmente encontram-se no plantel os defesas Jaime, Tiago Lopes e Camora, e o médio Filipe Nascimento.