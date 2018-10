Vítor Pereira x Sá Pinto: Olympiakos ganha e cimenta a liderança

Jogo entre treinadores portugueses, duelo falado em grego com uma pitada de Portugal vinda do banco de suplentes: Vítor Pereira, técnico do Olympiakos, contra Sá Pinto, treinador do Atromitos. A vitória sorriu, na cidade de Pireu, à equipa da casa - o campeão Olympiakos fez valer ontem o seu favoritismo e bateu o Atromitos por 2-1.

Na jornada vigésima segunda da Liga grega, o clube de Pireu cimentou a liderança do campeonato helénico, aproveitando a derrota do PAOK (onde jogam os centrais portugueses Ricardo Costa e Miguel Vitor) para aumentar a vantagem pontual para oito pontos.

O extremo holandês Affelay e o avançado grego Mitroglou construíram o triunfo do clube de Atenas, tornando insuficiente o golo solitário de Marcelinho. Olympiakos lidera a liga com 54 pontos contra os 46 de PAOK e Panathinaikos.