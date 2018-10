Hamilton elogia fiabilidade da Mercedes

Lewis Hamilton, campeão em título pela Mercedes, declarou, no final das 117 com que fechou o último dia de treinos em Jerez, estar muito confiante com o trabalho desenvolvido pela marca alemã.

500 voltas em quatro dias para a Mercedes

Com mais de 500 voltas acumuladas ao longo dos quatro dias, a Mercedes deu grandes provas da fiabilidade da sua unidade motriz, algo que Hamilton destaca: “Geralmente temos boa quilometragem, e apesar de se querer sempre mais, a fiabilidade foi muito especial esta semana (…) É óptimo ver o trabalho que foi feito por todos os técnicos na garagem”. De facto, e como afirmou Paddy Lowe, director técnico da equipa, a semana de Jerez foi a de maior número de quilómetros acumulados pela Mercedes, mesmo com o pião de Hamilton durante a manhã de ontem a roubar algum tempo em pista. O britânico assumiu a culpa pelo erro, mas notando estar a usar pneus “slicks” com a pista ainda húmida.

Ferrari não perturba Hamilton, confiante no W06

Apesar do domínio da Ferrari na maioria das sessões em Jerez (Sebastian Vettel foi o mais rápido nos primeiros dois dias; Kimi Räikkönen no quarto), Hamilton não se mostrou incomodado: “De certeza que eles estão com diferentes cargas de combustível, e aparentemente a fazer saídas mais curtas e agressivas, ao contrário de nós”. O piloto confessou não ter estado com demasiada atenção à Scuderia, preferindo concentrar-se nas suas próprias tarefas.

Comparando ainda o W06 com o seu predecessor, o bi-campeão mundial acrescentou: “Nenhum dos carros que já conduzi parece bom da primeira vez, porque aí o carro está no seu pior, além de que os pneus estão demasiado frios, aqui nas condições de Jerez. É esmo assim; o carro está na sua fase pior, mas sabemos (…) que vai melhorar ao longo do ano."