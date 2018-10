Conheça as seis grandes transferências deste mercado de inverno

O mercado de inverno terminou e houve algumas transferências de nomes importantes de e para clubes não menos importantes. Vavel contabilizou algumas importantes:

- Juan Cuadrado (da Fiorentina para o Chelsea por 36 milhões de euros): Depois de se dizer que seria possivelmente reforço do Barcelona, Cuadrado fez as malas rumo a Londres. O veloz centro campista colombiano reforça um Chelsea que apostou forte no antigo jogador da Fiorentina.

- Wilfried Bony (do Swansea para o Manchester City por 30 milhões): O Manchester City e a sua obsessão por adquirir avançados galácticos. O costa-marfinense é uma das grandes apostas para o ataque dos «Citizens». Kun Aguero, Dzeko e Jovetic juntam-se ao ex-Swansea.

- André Schurrle (do Chelsea para o Wolfsburgo por 28 milhões): A consequência directa da chegada de Cuadrado a Stamford Bridge. O alemão converteu-se na contratação mais cara da história do Wolfburgo e o grande agitador do mercado invernal na Bundesliga.

- Enzo Pérez (do Benfica para o Valencia por 25 milhões): Um velho desejo do Valência realizou-se neste mercado invernal. Nuno Espirito Santo forçou a chegada do argentino pilar básico dum atractivo Benfica.

- Fernando Torres (do AC Milan para o Atlético de Madrid, por empréstimo do Chelsea): O regresso do filho pródigo, sem dúvida alguma a volta de Torres ao Atlético foi um dos movimentos mais mediáticos da Europa neste mercado. Inclusive foi eleito melhor reforço do mercado de transferências de janeiro numa sondagem levada a cabo pela UEFA.

- Lucas Silva (do Cruzeiro para o Real Madrid por 14 milhões): A lesão de Modric e o baixo rendimento de Khedira e Illarramendi aceleraram a chegada do brasileiro. Desconhecido da generalidade futebolistica mas muito elogiado no seu país, o médio vem rotulado de craque.