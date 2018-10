Setúbal deixa Sporting fora das meias-finais da Taça da Liga

Incrível: Os leões tardam em singrar nesta competição e já é o 4º ano consecutivo que falham a meias-finais da prova.

O Sporting foi ontem à noite eliminado da Taça da Liga pelo Vitória de Setúbal que marca presença com o Sport Lisboa Benfica na próxima fase. Os Sadinos ganharam 3-0 ao Boavista sendo que os dois primeiros golos foram logo nos primeiros dez minutos. O primeiro foi por intermédio de Suk (o coreano está a brilhar no Sado, ao contrário do que fez no Nacional) aos 5' e o segundo por Dimitrios Pelkas. Na 2ª parte, o brasileiro João Schmidt marcou aos 53' garantido o bilhete de ida ao Estádio da Luz.

O Setúbal termina a fase de grupos em primeiro com oito pontos. Logo a seguir, com menos um, surge o Sporting seguindo-se o Belenenses e Vitória de Guimãres com quatro pontos ambos. Em últimos lugar surge o Boavista de Petit com apenas 2 pontos.

Vitória de Setúbal com energia renovada

Recorde-se que os leões jogaram durante esta prova com jovens e jogadores menos usados com o objectivo de lhes fazer ganhar experiência com equipas de 1ª divisão. Contudo, esta devia ter sido uma prova prioritário para os sportinguistas para acabar com o jejum de títulos. Agora resta o campeonato e Taça de Portugal. Já o Vitória de Setúbal, desde que despediu Domingos Paciência, tem atravessado um bom momento. Em cinco jogos ganharam três e empataram os outros dois.