Grécia: Sá Pinto abandona Atromitos

Ricardo Sá Pinto deixa a equipa do Atromitos no nono lugar do campeonato e, na hora da despedida, em comunicado, alega «razões pessoais» e «discordância relativamente a estratégias seguidas pelo clube» como justificações para a sua demissão, deixando ainda uma mensagem de apoio ao seu ex-grupo de jogadores agradecendo o seu «esforço e dedicação».

No seu último jogo ao serviço do Atromitos, Sá Pinto, curiosamente, enfrentou outro treinador português, Vítor Pereira, num jogo em que o Olympiakos levou a melhor, 2-1 foi o resultado.

Depois da sua passagem pelo Sporting, Sá Pinto ainda não conseguiu afirmar-se de forma estável em nenhum dos projetos que abraçou, ainda que nunca tivesse tido maus resultados e procurará agora um novo projeto para que possa dar sequência à sua carreira.