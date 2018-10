Cristiano Ronaldo eleito o melhor de sempre da Premier League

Em dia de aniversário, Cristiano Ronaldo somou mais um prémio para a sua carreira de enorme sucesso, desta vez, foi a Press Association a premiar o jogador.

Num universo de cerca de 1000 votantes, Ronaldo adquiriu o concenso e foi eleito como o melhor jogador de sempre, a atuar na Premier League, superando lendas como Thierry Henry, Giggs, ou Alan Shearer.

Agora que o internacional Português concretizou 30 anos, vai ser complicado continuar com a mesma aptidão física que tem demonstrado ao longo de todos estes anos, em que tem estado no topo do futebol Mundial.

Muitos dizem que o jogador vai conseguir manter a forma actual, e jogar ao mais alto nível até aos 35/36 anos. Em Inglaterra, principalmente em Manchester, os aficcionados continuam a sonhar com o regresso do jogador, mas será que não irá haver uma quebra de rendimento daqui para a frente?

Enquanto isso, o craque português vai continuar com toda a certeza a marcar muitos e bons golos, e ajudar a sua equipa a conquistar ainda mais troféus.