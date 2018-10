A Vontade de Marco Silva faz frente à Experiência de Jorge Jesus

Os treinadores dos dois grandes de Lisboa estarão frente-a-frente no jogo a disputar no Domingo. Nenhum quer ceder pontos e ambos querem adiantar-se na corrida pelo título. Até agora a vantagem está do lado de Jorge Jesus, que vai a Alvalade tentar aumentar a distância pontual relativamente à equipa de Marco Silva, e afastá-la o mais possível do primeiro lugar. Já a formação verde e branca pretende ganhar terreno em relação ao líder e aproximar-se do primeiro lugar, reduzindo a vantagem do Benfica para 4 pontos.

A equipa do Benfica, comandada por Jorge Jesus, pode contar com a experiência do seu treinador, de 60 anos, uma vez que, ele próprio, já treinou outros clubes anteriormente, tais como o Amora, equipa que levou a vencer a 2ª Divisão. Treinou ainda o E. Amadora, o V. Setúbal, o V. Guimarães, o Moreirense, o União de Leiria, o Belenenses e o Sp. Braga, ganhando a Taça Intertoto por este último, em 2008/09. Jorge Jesus usufrui ainda da experiência que possui enquanto ex-jogador, tendo chegado mesmo a actuar em clubes como o Sporting Clube de Portugal. Para além da integrar a formação verde e branca, o treinador encarnado jogou ainda por outras tantas equipas, mais de dez, como o Belenenses, o V. Setúbal e o Olhanense.

O treinador da formação da Luz comanda a equipa encarnada desde 2009 e, ao serviço desta equipa, já possui uma quantidade admirável de conquistas. Entre elas, dois campeonatos, o primeiro na época em que chegou (2009/10) e, o segundo, na época passada (2013/14). Conta também a conquista de 4 Taças da Liga (épocas de 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14), e ainda uma Taça de Portugal, conquistada na época passada, assim como uma Supertaça Cândido de Oliveira, conquistada em 2014. Portanto, todas estas conquista da equipa encarnada aconteceram ao serviço de Jorge Jesus enquanto treinador do Benfica.

E tantos prémios colectivos só poderiam resultar em reconhecimento, Jorge Jesus foi ainda notificado com prémios individuais. Ganhou o prémio de Melhor Treinador da Liga Portuguesa na época de 2009/10 e na época passada, e foi premiado ainda com o título de 8º Melhor Treinador do Mundo, em 2013.

Quanto ao treinador leonino, a experiência enquanto treinador ainda não a grande vantagem de Marco Silva, uma vez que apenas treinou o Estoril (2011-2014) antes de ser treinador do Sporting. No entanto, pode usufruir, então, da sua experiência enquanto jogador, tendo actuado por equipas como o Belenenses, Trofense, Sp. Braga B, Estoril (onde terminou a carreira).

A verdade é que, apesar de actuar como treinado há, apenas, 4-5 anos, Marco Silva já arrecadara o prémio de Melhor Treinador da 2ª Liga Portuguesa, ao serviço do Estoril e, chegou mesmo a elevar esta equipa a um patamar histórico no clube, na época passada, quando o Estoril atingiu o 4º lugar da Primeira Liga, o que o levou às competições europeias. Já na época anterior, 2012/13, Marco Silva havia colocado o Estoril no 5º lugar do campeonato, contra todas as expectativas. Até agora tem mostrado um balanço positivo enquanto treinador do Sporting, tendo empatado o primeiro derby, na Luz, por uma bola. Conta apenas com uma derrota no campeonato.

Este Domingo o cerco aperta e a meta já não vai tão longe, obrigando ambas as equipas a lutar ferozmente pelos três pontos da jornada. Os treinadores das equipas da capital lisboeta prometem ser incansáveis e proporcionar um bom espectáculo de futebol através dos seus jogadores e das suas tácticas.