Gaitán com alta probabilidade desfalcar Benfica no «derby»

Nicolas Gaitán continua a ser um caso de enfermaria, apesar de já se ter treinado ontem com os golegas. O extremo argentino, crucial na manobra do Benfica, está a contas com uma lesão na coxa esquerda e deverá falhar o grandioso «derby» do próximo Domingo.

Jesus ainda tem esperança na recuperação de Gaitán

O médio criativo, um dos bastiões ofensivos do Benfica, lesionou-se na partida dos Barreiros, frente ao Marítimo, e desde então tem-se debatido com a lesão impeditiva, que pode, com alta probabilidade, deixar Gaitán nas bancadas durante mais dois jogos.

Rei das assistências na Luz, dono de uma magia imprevisível que pode desequilibrar no flanco esquerdo e no corredor central, Gaitán será uma baixa de vulto para o jogo contra o Sporting. Ainda assim, Jorge Jesus cultiva alguma esperança na recuperação do argentino: «Não tenho uma certeza se poderá ir para o banco. Domingo de manhã faremos um teste para tirar as dúvidas. (...) Falta algum tempo e isso pode dar-nos alguma esperança», declarou hoje o técnico.

Gaitán sabe marcar ao Sporting

De relembrar que o argentino, maestro atacante do Benfica, tem sido peça-chave nas partidas contra os rivais: ainda na temporada passada marcou o primeiro golo, de cabeça, abrindo caminho, na Luz, à vitória encarnada sobre o Sporting, na 18ª jornada da Liga.