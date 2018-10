MLS: Benfica cede Steven Vitória ao Philadelphia Union

O defesa central do Benfica, Steven Vitória, está de partida do clube, temporariamente: o luso-canadiano irá jogar na Major League Soccer, liga dos Estados Unidos da América, em representação do Philadelphia Union - o acordo já é oficial e o empréstimo durará um ano.

O jogador de 28 anos assinou pelo Benfica em 2013, vindo de uma série de boas exibições no Estoril, mas nunca chegou a ser opção credível nas preferências de Jorge Jesus. Sem espaço no plantel principal (atrás de Luisão, Jardel, César e Lisandro), Steven Vitória tem agora chance de se valorizar na MLS.

Vitória, que se formou no FC Porto, nasceu em Toronto, no Canadá, mas foi sempre em Portugal que progrediu na carreira: depois da formação na Invicta, o central imponente passou pelo Tourizense, Sporting da Covilhã, Olhanense e Estoril - o ponto alto da sua carreira consistiu nas três épocas em que envergou a camisola «canarinha» do Estoril, clube no qual se assumiu como defesa goleador.

Chegou a estar nas cogitações do Palermo, clube italiano, mas acabou por sair para o Benfica, tornando-se campeão nacional em 2013/2014 sem ser opção no lote de escolhidos do treinador da Luz.