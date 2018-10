Sporting: apenas 5 vitórias no «derby» nos últimos 10 anos

É impossível prever o desfecho de qualquer jogo de futebol, quanto mais de um derby com a dimensão e a História de um Sporting - Benfica. Nesse sentido, este trata-se de um dado meramente estatístico, mas que pode ser interpretado no sentido de espelhar a dificuldade que o Sporting tem sentido em se impor claramente no futebol nacional nos últimos anos, de forma constante e eficiente perante os rivais.

Num total de 21 jogos – contando com o jogo já disputado na presente época e recuando um pouco até à época 2004/05 – o frente-a-frente entre leões e águias resulta em 6 empates, 10 vitórias para o lado encarnado e apenas 5 triunfos para o lado verde-e-branco, que passamos a relembrar.

No primeiro jogo, que remonta à época 2004/05, mais concretamente ao dia 08/01/2005, o Sporting recebeu e venceu o Benfica por 2-1, num jogo que teve como protagonistas Liedson e Nuno Gomes.

O brasileiro abriu o marcador aos 22’, mas o avançado português reduziu o marcador passado 5 minutos (naquele que foi o seu centésimo golo no escalão principal do futebol português), prolongando a decisão final para o minuto 69, altura em que o “Levezinho” resolveria o jogo, confirmando a vitória leonina.

Esta partida ficaria, ainda, marcada pelas expulsões de Rui Jorge (SCP) aos 37’, de Alcides (SLB) aos 67’ e permitiu, na altura, que o Sporting subisse provisoriamente ao primeiro posto da Superliga, uma vez que o FC Porto ainda não tinha jogado nessa jornada.

A segunda vitória chegaria na época seguinte, dia 10/09/2005, novamente em casa. A turma de Alvalade voltaria a vencer por 2-1 os encarnados – então orientados pelo técnico Ronald Koeman –, num jogo em que Liedson voltaria a ser determinante.

O primeiro golo foi marcado por Luís Loureiro à passagem do minuto 37’, sendo que desta feita foi Simão Sabrosa a colocar o empate a uma bola no placar, quando se jogava o minuto 65’, num lance de bola parada que surpreenderia a equipa leonina, que até estava por cima no jogo – o Benfica jogava com menos um, após expulsão de Ricardo Rocha aos 51’, na sequência de uma falta duríssima sobre Rogério. A esperança de uma recuperação por parte dos benfiquistas não duraria mais de 10 minutos, caindo por água quando Liedson, o suspeito do costume, resolveu de cabeça o jogo aos 75 minutos para o emblema de casa.

O Sporting fugia em termos pontuais dos vizinhos da Segunda Circular, que ficariam com 8 pontos de atraso em relação ao FC Porto, ao SC Braga e aos leões, naquele que foi um mau arranque benfiquista no campeonato.

No terceiro jogo vitorioso para o Sporting (época 2005/06, dia 28/01/2006), os pupilos ao comando de Paulo Bento deslocavam-se à Luz sem atribuir favoritismo ao Benfica, que vinha de uma série vitoriosa e conseguiram o triunfo por 1-3, num duelo que opôs um lado encarnado sem conseguir criar jogadas de ataque e sem o ritmo de jogo habitual a um lado verde-e-branco surpreendente e considerado, na altura, a melhor formação leonina, até então, nessa temporada.

As águias ainda começaram por cima, com Simão Sabrosa a converter uma grande penalidade com sucesso aos 27’, porém, Liedson entraria em acção, novamente. O “Levezinho” voltaria a ter um papel decisivo, sofrendo a falta para o penalty que Sá Pinto aproveitou para empatar a partida, aos 64’, e concretizando, depois, 2 tentos memoráveis aos 73’ e aos 82’. Destaque-se ainda, a título de curiosidade, o facto de Nani ter rendido Carlos Martins aos 55’, participando, por isso, nesta vitória dos leões, que acabou por ser a única vitória da sua carreira frente ao Benfica, até ao momento.

O próximo triunfo do Sporting em jogos a contar para o campeonato só aconteceria 3 anos mais tarde, na época 2008/09, mais concretamente no dia 21/02/2009. Os leões recebiam e venciam em casa o Benfica por 3-2, com Liedson novamente em destaque. A formação de Paulo Bento colocou-se em vantagem por intermédio do goleador brasileiro, aos 11’, num golaço de trivela, porém, o jogo chegaria ao intervalo empatado, pois Reyes, aos 36’, converteu uma grande penalidade e igualou a partida.

Na segunda metade do encontro, Derlei colocou os leões em vantagem logo aos 47’ e Liedson carimbou a vitória aos 82’, resolvendo mais uma vez o derby, num cabeceamento fora do alcance de Moreira. Do lado encarnado, ainda houve tempo para Cardozo reduzir aos 89’, sem efeito na divisão final de pontos nesta jornada.

Por fim, a última partida que resultou na conquista de 3 pontos por parte da equipa verde-e-branca na liga portuguesa aconteceria apenas na época 2011/12 (novamente, 3 anos mais tarde), dia 09/04/2012, num jogo em que o Sporting venceu pela margem mínima, com um golo solitário de Van Wolfswinkel aos 18 minutos, de grande penalidade. Neste jogo, Luisão acabaria expulso aos 90’ por acumulação de amarelos e Jorge Jesus sairia derrotado pela primeira vez frente aos leões, que quebravam mais uma vez o jejum de 3 anos, com um triunfo que comprometia as aspirações benfiquistas na prova, já que ficavam agora a 4 pontos do FC Porto.

Uma tendência que parece ter sido invertida recentemente

O Sporting que este Domingo, dia 08/02/2015, enfrentará o Benfica no Estádio José Alvalade será, contudo, uma equipa que tem vindo a combater, recentemente, esta ideia de que os leões estão fora da luta pelo título em Portugal. Certamente motivada para vencer o actual líder da tabela classificativa, a turma de Marco Silva encara este jogo consciente de que o mesmo poderá contribuir de forma decisiva para relançar as esperanças leoninas neste campeonato. É curioso perceber que este encontro surge, uma vez mais, três anos depois da última vitória leonina a contar para a liga portuguesa.

Uma coisa é certa: independentemente do que dizem as estatísticas e a História de cada clube, o derby que se avizinha terá cobertura integral em Vavel Portugal. Acompanhe tudo aqui.