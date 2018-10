Final da CAN: Gana e Costa do Marfim lutam pelo troféu

As meias-finais da CAN aconteceram no dia 4 e 5 com os principais favoritos a ganharem. No primeiro jogo entre a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim os «Elefantes» venceram por 3-1 com golos de Yaya Touré, Gervinho e Wilfried Kanon. A R.D.C. ainda conseguiu empatar a um por intermédio de Dieumerci Mbokani de grande penalidade.

Na outra meia final o Gana venceu sem grandes problemas a Guiné Equatorial por 3-0 com golos de Jordan Ayew, Mubarak Wakaso e André Ayew. Neste jogo ao minuto 82 da partida o árbitro viu-se obrigado a interromper o encontro devido aos vários objectos arremessados por adeptos equato-guineenses. A federação da Guiné Equatorial terá ainda de pagar as despesas médicas das 36 pessoas que ficaram feridas na sequência dos incidentes.

A final vai disputar-se no Domingo 8 Fevereiro pelas 19 horas e o jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar disputa-se no dia anterior às 16. Frente a frente na finalíssima do torneio estarão duas selecções mundialistas (presentes na Copa do Brasil 2014), que partiram desde início como favoritos ao troféu (juntamente com a candidata Argélia).