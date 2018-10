Atlético Madrid x Real Madrid: «Derby» pode ser decisivo

Na Liga BBVA, neste fim de semana, há o «derby» de Madrid muito importante para a definição do titulo. O campeão Atlético recebe o actual primeiro classificado Real Madrid e espera-se um grande jogo. No terreno do Atlético de Madrid, para a Liga, o Real venceu por 33 vezes, o Atlético 23 e ocorreram 21 empates.

Real: baixas de James, Pepe, Marcelo e Sergio Ramos

Recordemos que esta época o Real Madrid não ganhou nenhum dos cinco encontros com o Atlético e que na partida da primeira volta o Atlético venceu por 2-1 com um golo do português Tiago após um canto. Quem não poderá dar o seu contributo à equipa do Real é o colombiano James Rodríguez, que se lesionou frente ao Sevilha e enfrenta uma paragem de dois meses, também Sergio Ramos saiu magoado e não joga.

Más noticias para o líder «merengue» Carlo Ancelotti que apenas conta com dois centrais de raiz, Varane e Nacho Fernández, já que o internacional português Pepe está a recuperar de uma lesão. De fora ficará também o lateral brasileiro Marcelo devido a castigo. Cristiano Ronaldo, que esteve castigado (dois jogos) volta a ser opção.

A respeito do jogo, Arbeloa, defesa do Real Madrid disse: «ganhar no Calderón nunca é fácil. Temos baixas importantes mas voltamos a ter o melhor jogador do mundo». O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, acha que, «os últimos jogos contra o Atlético não foram muito bons, mas o importante é inverter essa situação. Será um jogo complicado e queremos fazer algo diferente».

Tiago poderá pêndulo do meio-campo do Atleti

No outro extremo está o médio central Tiago, o português garantiu: « (...) vamos tentar entrar fortes, ser um bloco sólido como sempre e tentar aproveitar cada ataque, cada bola parada e cada oportunidade que tenhamos para lhes causar problemas e fazer golo. Conhecemos bem o adversário. Nos últimos jogos em que os defrontámos as coisas saíram bem, não creio que o treinador mude». Diego Godín, central uruguaio dos «colchoneros», reiterou que «(...) perder o jogo não será dizer adeus ao campeonato e o Real terá outros jogos difíceis».

Outro jogador do Atlético, Juanfran, acha que: «por muito que tenhamos ganhado a eliminatória frente ao Real Madrid, o seu poderío é muito grande e para ganhar eles têm que ter um dia não muito bom e nós temos que estar espectaculares». Diego Simeone, treinador dos «Colchoneros», garante que a equipa não vai mudar, muito menos antes de um jogo grande «(...) não sabemos jogador de outra forma. Jogamos em consonância com a história do Atlético: uma equipa lutadora, forte, de contra-ataque e intensa».

Griezmann em alta na persecução de um recorde

Do lado do Atlético e em grande forma está Antoine Griezmann, extremo talentoso que foi eleito melhor jogador da Liga em janeiro. O internacional francês efectuou sete assistências e marcou cinco golos neste mês.

Neste «derby» está em causa uma marca importante, o Atlético está a uma partida de igualar o feito histórico de estar seis partidas sem perder com o rival. Passou quase meio século desde que Luis Aragonés, Gárate e Adelardo, treinadores dos madrilistas, conseguiram quatro empates e duas vitórias seguidas. As partidas foram disputadas entre 2 de março de 1969 e 1 de novembro de 70, neste sábado o Atlético pode-se tornar a besta negra do Real Madrid.

Onzes prováveis do Atlético x Real Madrid